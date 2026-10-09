Quién fue Estanislao López, reconocido como el nuevo "héroe nacional" argentino

El Brigadier Estanislao López, conocido como el “Patriarca del Federalismo Argentino”, fue declarado Héroe Nacional a través de la Ley 27.827, publicada en el Boletín Oficial. La norma, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, fue promulgada de hecho el 7 de octubre.
El reconocimiento destaca su trayectoria política y militar, así como su accionar en defensa de los ideales federales y republicanos. Además, establece que el Gobierno nacional deberá impulsar actividades para difundir su vida, pensamiento y recorrido histórico, tanto en Argentina como en el exterior.
- El artículo 1 de la ley establece: “Declárese Héroe Nacional al Brigadier Estanislao López ‘Patriarca del Federalismo Argentino’ en reconocimiento a su accionar en defensa de los ideales federales y republicanos”.
- Por su parte, el artículo 2 dispone que el Gobierno nacional realizará acciones destinadas a “destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, pensamiento y trayectoria del Brigadier Estanislao López”.
Estanislao López, de sus años en Santa Fe a la defensa del federalismo
Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en Santa Fe. Fue hijo del oficial de milicias Juan Manuel Roldán y de María Antonia López. Recibió el apellido materno y cursó sus primeros estudios en la escuela franciscana de la ciudad.
A los 15 años se incorporó a la defensa de la frontera norte. Más adelante, con el grado de sargento, participó en la expedición al Paraguay bajo el mando de Manuel Belgrano. Durante esa campaña fue capturado en la batalla de Paraguarí y trasladado como prisionero desde Asunción hasta un buque frente a Montevideo.
Según trascendidos, logró escapar nadando y se sumó al ejército que sitiaba esa ciudad. Tiempo después regresó a Santa Fe con el cargo de alférez y participó en el Combate del Espinillo, donde luchó contra caudillos federales de Entre Ríos y volvió a ser tomado prisionero. En esa circunstancia conoció a José Artigas, cuyos ideales federales adoptó.
En 1818 asumió como gobernador interino de Santa Fe y poco después se afianzó en el cargo. Permaneció al frente de la provincia hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1838. Durante aproximadamente dos décadas condujo el territorio en una etapa atravesada por enfrentamientos armados y negociaciones entre gobiernos provinciales.
El legado institucional de Estanislao López
Uno de los hitos de su gestión fue la promoción, en 1819, del Estatuto Provisorio de Santa Fe. El documento reconoció la soberanía popular y estableció mecanismos para organizar institucionalmente la provincia bajo principios republicanos.
Su administración también impulsó iniciativas económicas, medidas para ordenar las cuentas públicas y políticas vinculadas con la educación primaria y secundaria.
Con la declaración de Héroe Nacional, la Ley 27.827 formaliza un reconocimiento a la figura de López y dispone acciones oficiales para mantener vigente su trayectoria y su aporte a la historia del federalismo argentino.
En pocas palabras
- Estanislao López: declarado Héroe Nacional por defender ideales federales y republicanos.
- Reconocimiento oficial: el Gobierno deberá difundir su legado histórico en Argentina y el exterior.
- Legado institucional: promovió la soberanía popular y organizó la provincia de Santa Fe.