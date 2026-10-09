Quién fue Estanislao López, reconocido como el nuevo "héroe nacional" argentino

A los 15 años se incorporó a la defensa de la frontera norte. Más adelante, con el grado de sargento, participó en la expedición al Paraguay bajo el mando de Manuel Belgrano. Durante esa campaña fue capturado en la batalla de Paraguarí y trasladado como prisionero desde Asunción hasta un buque frente a Montevideo.

Según trascendidos, logró escapar nadando y se sumó al ejército que sitiaba esa ciudad. Tiempo después regresó a Santa Fe con el cargo de alférez y participó en el Combate del Espinillo, donde luchó contra caudillos federales de Entre Ríos y volvió a ser tomado prisionero. En esa circunstancia conoció a José Artigas, cuyos ideales federales adoptó.

En 1818 asumió como gobernador interino de Santa Fe y poco después se afianzó en el cargo. Permaneció al frente de la provincia hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1838. Durante aproximadamente dos décadas condujo el territorio en una etapa atravesada por enfrentamientos armados y negociaciones entre gobiernos provinciales.

El legado institucional de Estanislao López

Uno de los hitos de su gestión fue la promoción, en 1819, del Estatuto Provisorio de Santa Fe. El documento reconoció la soberanía popular y estableció mecanismos para organizar institucionalmente la provincia bajo principios republicanos.

Su administración también impulsó iniciativas económicas, medidas para ordenar las cuentas públicas y políticas vinculadas con la educación primaria y secundaria.

Con la declaración de Héroe Nacional, la Ley 27.827 formaliza un reconocimiento a la figura de López y dispone acciones oficiales para mantener vigente su trayectoria y su aporte a la historia del federalismo argentino.