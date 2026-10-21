La presencia de Javier Milei en España no solo generó repercusiones por sus definiciones políticas y económicas, sino también por un detalle físico que llamó rápidamente la atención de los periodistas y de las cámaras de televisión: el presidente lució un vendaje de color beige a la altura del cuello durante sus intervenciones públicas.
Por un accidente doméstico Javier Milei apareció en España con una venda en el cuello
Durante sus actividades públicas en Madrid, el presidente lució un apósito en el cuello. Desde la comitiva oficial explicaron qué le pasó
El detalle se volvió evidente este miércoles durante su participación en el desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, donde el mandatario expuso ante empresarios e inversores en el marco de su tercera visita del año al país ibérico.
Resbalón en la bañadera o corte al afeitarse
Ante la ola de especulaciones y la consulta de los medios de comunicación, fuentes oficiales de la Casa Rosada y miembros de la comitiva presidencial salieron a aclarar el motivo del vendaje y llevar tranquilidad sobre el estado de salud del jefe de Estado.
Según explicaron desde el entorno oficial, la marca respondió a un pequeño accidente doméstico previo al inicio de su agenda institucional. Las versiones que circularon desde la comitiva señalaron dos situaciones cotidianas: por un lado, se indicó que sufrió un golpe en la zona cervical al resbalarse cuando salía de la bañadera; mientras que, de forma complementaria, otros voceros señalaron un leve corte mientras se afeitaba antes de salir del hotel.
Desde el gobierno remarcaron que se trató de una lesión menor, un raspón con hematoma leve, y descartaron de plano cualquier complicación médica. "Se encuentra en perfectas condiciones de salud y cumpliendo con la totalidad de su agenda de trabajo", ratificaron desde el entorno del mandatario.
Un viaje marcado por las polémicas
La estadía de Milei en Madrid tuvo un fuerte perfil económico, centrado en la defensa del programa de ajuste y superávit fiscal que lleva adelante en la Argentina.
Durante su presentación en el Real Casino de Madrid, el presidente defendió la gestión libertaria y volvió a encender la polémica internacional al referirse con duras críticas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que calificó de dictador e impresentable. La Cancillería española repudió esas expresiones violentas.
Asimismo, el paso del mandatario por la capital española dejó momentos de tensión con la prensa local durante las rondas de preguntas, en una visita donde finalmente no se concretó un encuentro oficial con el rey Felipe VI quien se negó a recibirlo si antes Milei no se reunía con Sánchez.
En pocas palabras
- Javier Milei: el presidente argentino lució un vendaje en el cuello durante su visita a España.
- Causa del vendaje: se debió a un accidente doméstico menor, como un resbalón en la bañadera o un corte al afeitarse.
- Agenda en España: el viaje se centró en la economía, con polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez.