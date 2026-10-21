Por un accidente doméstico Javier Milei apareció en España con una venda en el cuello

Según explicaron desde el entorno oficial, la marca respondió a un pequeño accidente doméstico previo al inicio de su agenda institucional. Las versiones que circularon desde la comitiva señalaron dos situaciones cotidianas: por un lado, se indicó que sufrió un golpe en la zona cervical al resbalarse cuando salía de la bañadera; mientras que, de forma complementaria, otros voceros señalaron un leve corte mientras se afeitaba antes de salir del hotel.

Desde el gobierno remarcaron que se trató de una lesión menor, un raspón con hematoma leve, y descartaron de plano cualquier complicación médica. "Se encuentra en perfectas condiciones de salud y cumpliendo con la totalidad de su agenda de trabajo", ratificaron desde el entorno del mandatario.

Javier Milei cerró su visita a España con una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto: Noticias Argentinas

Un viaje marcado por las polémicas

La estadía de Milei en Madrid tuvo un fuerte perfil económico, centrado en la defensa del programa de ajuste y superávit fiscal que lleva adelante en la Argentina.

Durante su presentación en el Real Casino de Madrid, el presidente defendió la gestión libertaria y volvió a encender la polémica internacional al referirse con duras críticas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que calificó de dictador e impresentable. La Cancillería española repudió esas expresiones violentas.

Asimismo, el paso del mandatario por la capital española dejó momentos de tensión con la prensa local durante las rondas de preguntas, en una visita donde finalmente no se concretó un encuentro oficial con el rey Felipe VI quien se negó a recibirlo si antes Milei no se reunía con Sánchez.