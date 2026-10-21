Javier Milei viajó a Madrid con la intención de encontrarse con el rey Felipe VI durante su visita a España. Sin embargo, desde la Casa Real le transmitieron al gobierno argentino que la práctica habitual para este tipo de audiencias es que un encuentro con el jefe del Estado se vea necesariamente acompañado por una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El rey de España rechaza recibir a Milei por su negativa a reunirse con Pedro Sánchez
La Casa Real condiciona un encuentro entre Javier Milei y el rey Felipe VI a que el mandatario argentino se reúna con el presidente español Pedro Sánchez
Esta condición protocolar se suma a la tensa relación que Milei mantiene con su par español, a quien ha calificado de "impresentable", "dictador" y "corrupto". El mandatario argentino ha manifestado su deseo de reunirse con el rey, pero también ha dejado claro su desinterés por verse con Sánchez, citando imposibilidad de agendas y alegando la existencia de múltiples casos judiciales contra el presidente del gobierno.
A pesar de no poder concretar la audiencia deseada con el rey Felipe VI, Javier Milei sí mantuvo encuentros con el presidente del Senado español, Pedro Rollán, y con los embajadores de Estados Unidos e Israel. También se reunió con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, recorriendo la sección dedicada a la Escuela Austríaca de Economía, la corriente teórica que inspira su gestión.
Javier Milei apunta contra Pedro Sánchez
Durante su estancia en Madrid, Milei no escatimó en críticas hacia Pedro Sánchez. En un foro económico, calificó al presidente del gobierno español de "impresentable dictador" y pidió "sacar a patadas" a los socialistas en las próximas elecciones. Milei también se refirió a la supuesta corrupción de la primera dama Begoña Sánchez, lo que generó un conflicto diplomático anterior.
La respuesta de Pedro Sánchez a las declaraciones de Milei llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una historia escuchando la canción "Fanático", de la cantante argentina Lali Espósito, en lo que se interpretó como una ironía ante los ataques recibidos. El presidente español, en ocasiones anteriores, ya había deslizado indirectas hacia el mandatario argentino.
Otras actividades y negociaciones políticas
La agenda de Javier Milei en España incluyó también una conversación por videollamada con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, y reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el ámbito nacional, Patricia Bullrich pidió un acuerdo político para fortalecer al gobierno, advirtiendo que la unanimidad te aísla. Mientras tanto, el gobierno prepara la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa operadora de las centrales nucleares del país, y se mantiene alerta ante la suba del riesgo país.
Fuentes utilizadas
- Según medios españoles, la Casa Real le negó a Milei una reunión con el rey Felipe VI por una norma protocolar que exige un encuentro previo con Pedro Sánchez
- Dijo que no. Milei pidió reunirse con el rey Felipe pero desde la Casa Real le pusieron una condición
- Milei quiso ver al rey de España, pero la Casa Real se lo negó: los motivos
En pocas palabras
- Javier Milei: la Casa Real de España condiciona la reunión de Javier Milei con el rey Felipe VI a un encuentro previo con Pedro Sánchez.
- Declaraciones polémicas: el mandatario argentino calificó a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y pidió "sacar a patadas a los socialistas".
- Agenda alternativa: Milei se reunió con el presidente del Senado español, embajadores de EE. UU. e Israel, y el economista Jesús Huerta de Soto.