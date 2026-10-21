El rey de España rechaza recibir a Milei por su negativa a reunirse con Pedro Sánchez

Javier Milei apunta contra Pedro Sánchez

Durante su estancia en Madrid, Milei no escatimó en críticas hacia Pedro Sánchez. En un foro económico, calificó al presidente del gobierno español de "impresentable dictador" y pidió "sacar a patadas" a los socialistas en las próximas elecciones. Milei también se refirió a la supuesta corrupción de la primera dama Begoña Sánchez, lo que generó un conflicto diplomático anterior.

La respuesta de Pedro Sánchez a las declaraciones de Milei llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una historia escuchando la canción "Fanático", de la cantante argentina Lali Espósito, en lo que se interpretó como una ironía ante los ataques recibidos. El presidente español, en ocasiones anteriores, ya había deslizado indirectas hacia el mandatario argentino.

Otras actividades y negociaciones políticas

La agenda de Javier Milei en España incluyó también una conversación por videollamada con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, y reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Milei y Díaz Ayuso, dos exponentes de la derecha iberoamericana.

En el ámbito nacional, Patricia Bullrich pidió un acuerdo político para fortalecer al gobierno, advirtiendo que la unanimidad te aísla. Mientras tanto, el gobierno prepara la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa operadora de las centrales nucleares del país, y se mantiene alerta ante la suba del riesgo país.