Pichetto criticó al Papa por no enviar un mensaje a los argentinos

El ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto cuestionó este sábado al papa Francisco por no enviar "nunca un mensaje para los argentinos" y se quejó de que "algunos curas agarraron la metralleta" e impulsan "pobrismo para todos". "Ojalá algún día el Papa haga una reflexión a los argentinos. Una. No estoy hablando de que venga, sino de una reflexión en aras de la unidad, de que no se puede vulnerar la ley", sostuvo el ex senador nacional, quien recordó que Juan Pablo II visitó Polonia "cuatro veces".