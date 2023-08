Patricia Bullrich sobre el Banco Central: "¿Estará el oro o no estará el oro?"

Bullrich en Mendoza con los candidatos.jpg

"¿Estará el oro o no estará el oro?"

En la nota con los periodistas Federico Zalazar y Julián Chabert se refirió a la polémica por su "idea" de ir con cámaras al Banco Central.

"Critican cualquier cosa -respondió-. Es una imagen simbólica muy fuerte decir que uno va a entrar con una cámara al Banco Central para ver cómo están las reservas".

"Lo importante es lo simbólico", dijo a modo de aclaración para significar que la frase la manifestó en sentido figurado. Enseguida, entre risas, se preguntó: "¿Estará el oro o no estará el oro?".

Para completar la idea agregó: "Lo que más le criticaron a Mauricio Macri fue que cuando asumió la presidencia en 2015 no describió la realidad a corazón abierto. Yo sí lo voy a hacer. Y de lo que dije, como lo de las cámaras, hay que entender la complejidad del lenguaje y la complejidad de lo simbólico".

La importancia de Mendoza para Patricia Bullrich

La presidenta del PRO -en uso de licencia- aseguró que "para nosotros Mendoza es muy importante, queremos que la provincia crezca y sabemos que las familias están centradas en esa cultura. Por eso elegí a Luis Petri como vicepresidente".

Recordó que "Alfredo Cornejo decidió ser candidato a gobernador y surge lo de Luis porque yo quería encontrar a una persona joven que representara los intereses de una nueva generación de radicales con la mirada puesta en un cambio profundo".

patricia-bullrich-cornejo-petri-parque-benegas-02.jpg Patricia Bullrich elogió a su compañero de fórmula, Luis Petri.

La experiencia de Patricia Bullrich

La precandidata a presidenta trazó una comparación con su competidor en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto señaló que "él nunca tuvo un cargo nacional importante como lo tuve yo. Él ha sido jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y yo he sido ministra de Trabajo y de Seguridad. Manejar esos ministerios no es fácil. Me dieron siempre fierros calientes y siempre logré transformaciones en mis gestiones, que están aprobadas. No digo que la de Larreta no, pero hay diferencias".

Con la mira en la austeridad

Patricia aseguró que si es la próxima presidenta, "habrá austeridad sobre todo. Hay que cuidar mucho el uso de los privilegios de los políticos, que tienen muchos, como los autos que usan, los celulares, los fondos reservados".

"Es importante que un presidente mantenga una vida normal, que no tenga todo servido", añadió.

Sin planes sociales en 4 años

Por último Bullrich se refirió a su idea sobre los planes sociales. Y aseveró: "Vamos a cambiar los planes sociales por un seguro de desempleo".

Para ampliar esa idea indicó que "vamos a generar condiciones de empleabilidad rápida para todos los que tienen planes. Nuestro objetivo es que cuatro años no haya más planes y haya empleo".

