Pata Mora abrió un concurso para ejecutar 8 obras de infraestructura en el polo de Malargüe

También prevé la remediación del pozo séptico utilizado por el sistema actual y la reparación de veredas y del veredín del Salón de Usos Múltiples.

La nómina se completa con un cruce peatonal elevado, una rampa para el centro de salud, el cierre perimetral de una escuela y la adecuación y reparación del sector deportivo, con provisión de arcos y aros.

El aviso oficial no presenta las obras como un único edificio ni contempla la construcción de un nuevo centro de salud. En ese establecimiento, la intervención expresamente consignada es una rampa.

Cuándo se abrirán las propuestas para obras en Pata Mora

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 12 en las oficinas de Mendoza Fiduciaria, ubicadas en Montevideo 456, primer piso, oficina 1, de la Ciudad de Mendoza.

La apertura se realizará ese mismo día, a la misma hora y en el mismo domicilio. Los pliegos y las consultas deberán solicitarse a través del correo electrónico.

Pata Mora avanza con el proyecto ejecutivo del polo logístico

Las 8 intervenciones que ahora salen a concurso forman parte de un desarrollo mucho más amplio proyectado para Pata Mora, en un predio de unas 3.500 hectáreas en Malargüe, pensado para acompañar el crecimiento de la minería y la actividad petrolera.

A comienzos de este año, el Gobierno contrató a la consultora internacional Creative PMO para elaborar el proyecto ejecutivo integral, basado en el masterplan del polo logístico, industrial y de servicios.

Ese trabajo contempla 7 grandes ejes: infraestructura eléctrica, vial, industrial, hidráulica, urbana, pública y de servicios. Incluye desde accesos y caminos internos hasta redes de agua, gas, conectividad, tratamiento de efluentes, viviendas, centros de salud, espacios educativos y deportivos.

Con los planos, los detalles de ingeniería y los presupuestos estimados para definir cómo se ejecutará la infraestructura se irá avanzando poco a poco con la licitación de las obras principales.