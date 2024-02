Natalio Mema advirtió a la Nación: "No vamos a tolerar que se siga ajustando a las provincias"

► TE PUEDE INTERESAR: La vicegobernadora Hebe Casado acusó a Milei de "porteñocentrismo" y lanzó una amenaza

Natalio Mema en General Alvear.jpg Mema y Molero visitaron la oficina del Registro Civil de General Alvear.

Natalio Mema reclamó a la Nación un trato equitativo

En conferencia de prensa, junto al intendente Alejandro Molero, Mema habló sobre la situación económica y fiscal de Mendoza, la implicancia de los recortes del gobierno nacional y los reclamos que están realizando para garantizar un trato equitativo en la distribución de fondos y servicios, como la extensión del sistema SUBE a toda la provincia.

También mencionó la posibilidad de judicializar los reclamos en nombre de la Provincia, más allá de la demanda que vienen trabajando desde hace más de 4 años.

“Nuestra provincia hace 7 años que no tiene déficit, nosotros celebramos el cambio de modelo económico, que intentemos encontrarle la vuelta al país y que intentemos que mejoren las condiciones económicas. El asunto es que no vamos a tolerar que se siga ajustando a las provincias que vienen haciendo las cosas bien”, dijo el ministro a los periodistas alvearenses.

Natalio aclaró que van a acompañar y marcar las diferencias cuando se afecten los intereses de Mendoza, “porque también se afectan los intereses de los municipios. Vamos a tener que generar muchísimas más herramientas de gestión para mejorar el Estado en apoyo de cada uno de los ciudadanos con mucho menos recursos”.

Recordó que en la campaña pasada del ministro de Economía, Sergio Massa, se eliminó la quinta categoría del Impuesto a las Ganancias y ahora la Provincia recibe 3 nóminas salariales menos por año.

“Se ha dejado de enviar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que son recursos que están por leyes nacionales, ya que no son recursos discrecionales. Pasamos los 4 años en los que el federalismo no existió en la Argentina. Pero ahora se está avanzando sobre las transferencias que son automáticas, que les corresponden a las provincias más allá de la voluntad del gobierno nacional”, apuntó.

Y agregó: "Ahí es donde nosotros hacemos los reclamos, pero sobre todo cuando el recorte no es ecuánime. Por ejemplo, si recortan los subsidios de Mendoza en materia de transporte, que ya venían exiguos, pero se lo dejan al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lógicamente que nosotros vamos a levantar la voz, vamos a hacer los reclamos necesarios”.

mendotran sube micro colectivo (1).jpeg El nuevo subsidio se implementaría a través de la tarjeta SUBE para que llegue directamente al usuario.

Tarjeta SUBE

Mema sostuvo que ocurren casos similares con la tarjeta SUBE ya que hace más de 6 años que piden que se extienda en toda la provincia.

“Ahora dicen que los beneficios van a venir a través de la tarjeta SUBE. Nosotros estamos dando una pelea porque eso deja afuera una parte de nuestra población, que no exista esta discriminación, creemos que también corresponde”, afirmó.

Explicó que SUBE es un fideicomiso que administra el Banco Nación, que es Nación Servicios: "Son ellos quienes tienen la potestad y en realidad no llegan a zonas que tengan menos de 200.000 habitantes. Esa era la disposición. Por lo tanto entraron el área metropolitana de Mendoza y San Rafael, pero nosotros entendemos que como zona completa General Alvear forma parte de la zona junto con San Rafael. Nosotros en materia de transporte no tenemos divisiones políticas territoriales, no lo hemos podido lograr”.

El ministro del Gobierno de Cornejo contó que vienen trabajando en un reclamo general ante la Justicia, "ya desde hace más 4 años por la cantidad de incumplimientos, sobre todo al pacto fiscal del 2017, pero a su vez de las asimetrías en el reparto de fondos. En tanto y en cuanto esas inequidades continúen, nosotros vamos a continuar con la demanda”, finalizó.

