Milei reunió al Gabinete y puso el foco en Brasil, España, Malvinas y la economía

El reclamo por Malvinas

Durante la reunión, el canciller Pablo Quirno expuso un informe detallado sobre la estrategia diplómatica en el Atlántico Sur. Los funcionarios repasaron las acciones internacionales para frenar la explotación petrolera sin autorización y mantener la soberanía sobre las islas en el centro del debate diplomático internacional.

El encuentro se dio luego del viaje oficial a Francia, donde la delegación participó de la Argentina Week en París con el objetivo de captar inversiones extranjeras. A nivel local, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá articular los acuerdos de gobernabilidad con las provincias para el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La hoja de ruta oficial en el Congreso incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma electoral central para la administración nacional durante el período de sesiones ordinarias.

La agenda económica de Javier Milei y los mercados

En el plano financiero, el equipo analizó los indicadores de recaudación del mes de septiembre, calificados como muy favorables por el equipo económico. Asimismo, evaluaron el impacto de los factores externos sobre la plaza local, como la cotización internacional del barril de petróleo y las tasas de interés internacionales.

Alberto Ades y Javier Milei (foto archivo).

Durante el tramo final de la actividad expuso el economista Alberto Ades, autor del trabajo titulado El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir. El especialista repasó las dinámicas geopolíticas desde 2022 y destacó el potencial argentino para abastecer de energía, minerales y alimentos a los mercados de Occidente.

La reunión duró una hora y 40 minutos en el salón de ministros. Contó con la presencia de Karina Milei, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Martín Menem y Santiago Caputo.

Fuentes: Presidencia de la Nación, Noticias Argentinas, La Nación