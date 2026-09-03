El presidente Javier Milei brindará este jueves a las 21 un mensaje en cadena nacional para contar detalles de los “avances diplomáticos” en relación a la cuestión Malvinas.
Milei encabeza una cadena nacional para dar detalles de los avances diplomáticos por Malvinas
El presidente Javier Milei dará un mensaje, luego de las expresiones de su par, Donald Trump, sobre la situación de Malvinas
Milei centró su mensaje en la cuestión Malvinas durante la reunión de Gabinete que encabezó este martes, luego de que su par de Estados Unidos Donald Trump revelara que revisaría su postura en torno a la temática.
“Vamos a hacer un repaso de lo que ocurre en la cuestión internacional, ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, destacó el mandatario en declaraciones a El Observador antes del inicio de la reunión con sus ministros en Casa Rosada.
En un comunicado, Presidencia detalló que en la reunión Milei “repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”.
“Durante el encuentro, el jefe de Estado analizó la evolución de los indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía. En este punto, se tomó como referencia el artículo publicado, el último fin de semana, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien buscó contrastar los resultados de la gestión frente a la información que publican los medios de comunicación”, se indicó.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas”.
En este marco se determinó que “el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema”.
Luego de la reunión de Gabiente, el vocero presidencial Alejandro Ravier detalló que el mensaje por cadena ancional de Milei sobre Malvinas será a las 21.
En pocas palabras
- Cadena Nacional: El Presidente Javier Milei anunciará avances diplomáticos sobre Malvinas este jueves a las 21.
- Contexto Internacional: La postura de Estados Unidos sobre Malvinas, con Donald Trump revisando su posición, es un factor clave.
- Gabinete y Defensa: Se repasaron logros económicos y políticas de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.