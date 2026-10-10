Mendoza consiguió tres lugares en la nueva conducción nacional de la Juventud PRO, en un momento clave para el partido, que empieza a ordenar sus estructuras de cara a las presidenciales de 2027. Los tres dirigentes vienen de ámbitos distintos: la vicegobernación, que está representada por Hebe Casado, el municipio de Luján de Cuyo; con Esteban Allasino y la militancia territorial de Godoy Cruz.
Mendoza logró tres lugares en la nueva conducción nacional de la Juventud PRO
Exequiel Fernández será coordinador nacional, Maximiliano Altamira conducirá la región Cuyo y Tomás Montenegro Galli será secretario. Llegan a la mesa que encabeza Pilar Brown de cara a las elecciones presidenciales de 2027
Mendocinos en la juventud del PRO nacional
- Exequiel Fernández será el próximo coordinador nacional de la JPro. Es técnico en Administración y Gestión de Políticas Públicas y asesor de la vicegobernadora, por lo que llega desde la gestión provincial.
- Maximiliano Altamira liderará la Coordinación Regional de Cuyo. Politólogo, es secretario del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y representa la experiencia en gestión municipal.
- Tomás Montenegro Galli será uno de los secretarios del órgano nacional. Abogado, preside los Jóvenes PRO de Godoy Cruz, así que su recorrido es el de la construcción territorial dentro del partido.
El acuerdo en la sede porteña
La definición se dio este sábado en la sede central del PRO, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron dirigentes jóvenes de todo el país en el marco del cierre de listas para renovar las autoridades de la Juventud PRO Nacional. Tras varias negociaciones, la jornada terminó con un acuerdo que consolidó a Pilar Brown como presidenta.
En el armado mendocino tuvo un rol central el presidente de la Juventud PRO provincial, Lucas Faure, uno de los principales articuladores de la negociación. Su participación permitió que la provincia lograra una representación significativa en la mesa federal.
El resultado se da, además, en un contexto de orden interno para el PRO local. Hace dos meses, el partido provincial cerró un acuerdo que derivó en la reelección de Gabriel Pradines como presidente de PRO Mendoza, algo que fue bien valorado por la cúpula nacional.
Formación y renovación generacional
Durante el encuentro, la delegación mendocina planteó la necesidad de fortalecer la formación de los jóvenes dirigentes para responder a las nuevas demandas de la sociedad. La propuesta apunta a una juventud política con herramientas de gestión, capacidad técnica y una mirada moderna sobre los desafíos del país. Para los mendocinos, la renovación generacional no se limita a ocupar espacios de representación: también exige contar con la preparación necesaria para asumir nuevas responsabilidades.
El resto de la conducción
Junto a Brown y a los tres mendocinos, la mesa nacional quedó integrada por:
- Vicepresidente primero: Miguel Muñoz (Chubut)
- Vicepresidente segundo: Lucas Margheim (Entre Ríos)
- Secretaria general: Lucía Casablanca (Santa Fe)
- Secretario de Organización Política: Santiago Buccicardi (Provincia de Buenos Aires)
En pocas palabras
- Juventud PRO Mendoza: Tres dirigentes locales obtuvieron lugares en la conducción nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
- Nuevos roles: Exequiel Fernández será coordinador nacional, Maximiliano Altamira conducirá Cuyo y Tomás Montenegro Galli será secretario.
- Renovación generacional: Se busca fortalecer la formación de jóvenes dirigentes con herramientas de gestión y preparación técnica.