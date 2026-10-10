Mendoza logró tres lugares en la nueva conducción nacional de la Juventud PRO

El resultado se da, además, en un contexto de orden interno para el PRO local. Hace dos meses, el partido provincial cerró un acuerdo que derivó en la reelección de Gabriel Pradines como presidente de PRO Mendoza, algo que fue bien valorado por la cúpula nacional.

Formación y renovación generacional

Durante el encuentro, la delegación mendocina planteó la necesidad de fortalecer la formación de los jóvenes dirigentes para responder a las nuevas demandas de la sociedad. La propuesta apunta a una juventud política con herramientas de gestión, capacidad técnica y una mirada moderna sobre los desafíos del país. Para los mendocinos, la renovación generacional no se limita a ocupar espacios de representación: también exige contar con la preparación necesaria para asumir nuevas responsabilidades.

El resto de la conducción

Junto a Brown y a los tres mendocinos, la mesa nacional quedó integrada por: