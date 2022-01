Mario Abed lamentó el desplante sufrido en San Juan: "Se portaron mal"

Este martes, el Presidente de la Nación viajó hasta San Juan para lanzar el Clúster de Energía Renovable Nacional. Allí fue recibido por el gobernador Sergio Uñac y sus pares Arabela Carreras de Río Negro, Ricardo Quintela de La Rioja, y Raúl Jalil de Catamarca. El gran ausente entre los máximos representantes de las provincias involucradas fue Mario Abed, no porque no quisiera, sino porque desde Protocolo no lo invitaron a participar de la bienvenida. Quien tampoco estuvo in situ fue el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que participó del evento vía videollamada.