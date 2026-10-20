Malvinas al rojo vivo: los isleños pidieron echar a los argentinos y le mandaron un furioso mensaje a Milei

Las Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina. Imagen satelital.

En ese contexto, un grupo de isleños de Malvinas pidió formalmente "prohibir o restringir la entrada de ciudadanos argentinos al archipiélago", situación que claramente tensó más la situación.

Malvinas y el petróleo, otro foco de tensión entre Milei y los isleños

El proyecto petrolero Sea Lion es uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento. El consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum impulsa el desarrollo de un yacimiento en la cuenca Malvinas Norte, cuyas reservas se estiman en 1.700 millones de barriles.

El Gobierno argentino considera que esas actividades constituyen una explotación ilegítima de recursos de su plataforma continental. En respuesta, avanzó con medidas diplomáticas y judiciales, además de impulsar un proyecto de ley para establecer sanciones económicas contra empresas internacionales que operen en las islas sin autorización de Buenos Aires.

También anunció el impulso a una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. En el plano internacional, la estrategia incluyó una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales contra la explotación hidrocarburífera.

Tensión en Malvinas: el respaldo británico y la desconfianza hacia la Argentina

La postura de los isleños se apoya en el compromiso del Reino Unido, que reiteró su intención de defender a la población y respetar sus deseos. Según el texto difundido, voceros del Gobierno británico aseguraron ante la Cámara de los Comunes que harán lo necesario para respaldarlos.

La explotación petrolera en Malvinas, en el centro de la polémica. Foto: archivo

Milei, en tanto, afirmó que los aproximadamente 3.600 habitantes de las islas serían tratados “con dignidad, respeto y justicia” ante un eventual cambio de soberanía.

"Que Milei nos deje tranquilos", fue el pedido de unos isleños en un informe periodístico de la televisión chilena (Teletrece), emitido hace unos días.

Pese a esa declaración, los isleños mantienen sus reparos frente al discurso argentino y consideran improbable que las sanciones económicas o la presión diplomática obliguen a Londres a negociar la soberanía. El conflicto continúa abierto, con el petróleo y la autodeterminación en el centro de la disputa.