Javier Milei desató otra polémica: "Si la gente no llegara a fin de mes, se moriría"

La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo... Si se quedan sin plata realmente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? Es una pelotudez grande del tamaño de una casa La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo... Si se quedan sin plata realmente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? Es una pelotudez grande del tamaño de una casa

Desde la oposición y diversos sectores sindicales salieron a cruzar las apreciaciones del Poder Ejecutivo. Remarcaron que la afirmación ignora mecanismos de subsistencia clave como el endeudamiento, el pluriempleo y la asistencia comunitaria en los barrios más vulnerables.

Milei en Neuquén defendió su postura con argumentos sobre el equilibrio de mercado y la desaceleración de la inflación.

Los argumentos económicos de Javier Milei sobre los ingresos

Al argumentar su punto de vista, el mandatario argentino recurrió a un razonamiento matemático sobre la masa monetaria y la demanda. Javier Milei insistió en que el equilibrio de mercado impide que la sociedad quede desprovista por completo de recursos para el consumo alimentario.

"Si la gente no llegara a fin de mes, ya se habría muerto", sintetizó el líder oficialista al defender el rumbo monetario que aplica el gobierno nacional. Además, enfatizó que la desaceleración de la inflación es el principal indicador de que la economía comenzó un proceso de ordenamiento estructural.

El discurso presidencial busca reinstalar la discusión sobre cómo se mide el bienestar de las familias. Para el equipo económico de la Casa Rosada, los índices de ventas en supermercados no reflejan la totalidad de las transacciones informales que sostienen el nivel de vida en la actualidad.

El impacto de las palabras de Javier Milei en el consumo

Referentes sociales expresaron su preocupación por el tono de la declaración y directivos de cámaras de comercio remarcaron la caída real del poder adquisitivo en los hogares.

El debate no se limitó al ámbito político, sino que se extendió a consultoras económicas del país. Muchos analistas señalaron que Javier Milei apela a conceptos abstractos de la teoría económica para responder a reclamos cotidianos y concretos de la gente.

Legisladores de la oposición presentaron pedidos de informe en el Congreso para evaluar el impacto real de las medidas en la pobreza. Consideran que la visión de Javier Milei distorsiona la realidad social que enfrentan millones de trabajadores y jubilados.

Por su parte, los voceros del oficialismo salieron a ratificar las declaraciones del jefe de Estado. Argumentaron que el plan de ajuste fiscal era indispensable para evitar una hiperinflación que hubiera destruido definitivamente el valor de la moneda.