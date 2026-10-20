Javier Milei desató una fuerte polémica al relativizar las dificultades económicas de la población en el país. En una reciente declaración periodística, el presidente cuestionó los indicadores de consumo y planteó que, si el salario fuera insuficiente para cubrir la canasta básica, la ciudadanía no podría sobrevivir 10 días sin alimentarse.
Javier Milei desató otra polémica: "Si la gente no llegara a fin de mes, se moriría"
La frase de Javier Milei que encendió la controversia al cuestionar los ingresos y la canasta básica. Desde la oposición salieron a cruzar al Presidente
Las expresiones del mandatario nacional, durante la exposición Argentina Oil & Gas Expo en Neuquén, generaron inmediatas repercusiones en el arco político y social. Durante la entrevista, el economista liberal sostuvo que los análisis sobre la pérdida del poder adquisitivo suelen estar distorsionados por lecturas opositoras.
Según la postura de Javier Milei, si la premisa fuera cierta de manera literal, el desenlace biológico de la población resultaría inevitable a corto plazo.
Desde la oposición y diversos sectores sindicales salieron a cruzar las apreciaciones del Poder Ejecutivo. Remarcaron que la afirmación ignora mecanismos de subsistencia clave como el endeudamiento, el pluriempleo y la asistencia comunitaria en los barrios más vulnerables.
Los argumentos económicos de Javier Milei sobre los ingresos
Al argumentar su punto de vista, el mandatario argentino recurrió a un razonamiento matemático sobre la masa monetaria y la demanda. Javier Milei insistió en que el equilibrio de mercado impide que la sociedad quede desprovista por completo de recursos para el consumo alimentario.
"Si la gente no llegara a fin de mes, ya se habría muerto", sintetizó el líder oficialista al defender el rumbo monetario que aplica el gobierno nacional. Además, enfatizó que la desaceleración de la inflación es el principal indicador de que la economía comenzó un proceso de ordenamiento estructural.
El discurso presidencial busca reinstalar la discusión sobre cómo se mide el bienestar de las familias. Para el equipo económico de la Casa Rosada, los índices de ventas en supermercados no reflejan la totalidad de las transacciones informales que sostienen el nivel de vida en la actualidad.
El impacto de las palabras de Javier Milei en el consumo
Referentes sociales expresaron su preocupación por el tono de la declaración y directivos de cámaras de comercio remarcaron la caída real del poder adquisitivo en los hogares.
El debate no se limitó al ámbito político, sino que se extendió a consultoras económicas del país. Muchos analistas señalaron que Javier Milei apela a conceptos abstractos de la teoría económica para responder a reclamos cotidianos y concretos de la gente.
Legisladores de la oposición presentaron pedidos de informe en el Congreso para evaluar el impacto real de las medidas en la pobreza. Consideran que la visión de Javier Milei distorsiona la realidad social que enfrentan millones de trabajadores y jubilados.
Por su parte, los voceros del oficialismo salieron a ratificar las declaraciones del jefe de Estado. Argumentaron que el plan de ajuste fiscal era indispensable para evitar una hiperinflación que hubiera destruido definitivamente el valor de la moneda.
En pocas palabras
- Javier Milei: el Presidente generó polémica al afirmar que la gente no llegaría a fin de mes si no pudiera alimentarse.
- Críticas de la oposición: sectores políticos y sindicales refutaron sus dichos, señalando mecanismos de subsistencia como endeudamiento y pluriempleo.
- Visión económica: Milei defendió su postura con argumentos sobre el equilibrio de mercado y la desaceleración de la inflación.