Indemnizaciones: prorrogaron el Fondo de Asistencia Laboral y recién servirá para despidos en 2027

Por este motivo, las firmas que decidan adherir de manera voluntaria podrán comenzar a realizar los aportes mensuales a partir de diciembre. Las entidades bancarias continuarán ajustando los mecanismos para el registro de las cuentas individuales de cada trabajador.

El plazo para saldar indemnizaciones con el Fondo de Asistencia Laboral

A pesar de que el inicio del cobro de las alícuotas arrancará antes de que finalice el año, las compañías no podrán utilizar el dinero de forma inmediata para afrontar rescisiones de contratos. La reglamentación exige un período mínimo de permanencia de 12 meses antes de habilitar la disposición de los fondos acumulados dentro del esquema.

De esta forma, si una firma debe afrontar la desvinculación de un dependiente, el uso efectivo de esta masa prestacional quedará habilitado recién sobre el cierre del ejercicio 2027. Ante despidos previos, las empresas deberán responder con su propio patrimonio.

Funcionamiento optativo y aportes al Fondo de Asistencia Laboral

El nuevo mecanismo previsto en la legislación vigente mantiene un carácter optativo y debe ser homologado dentro de cada convenio colectivo de trabajo entre cámaras empresarias y gremios. El esquema busca reemplazar o complementar el régimen tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo.

El porcentaje de la nómina salarial que las firmas destinarán mes a mes oscilará entre el 2% y el 8%, según la actividad y el nivel de riesgo del sector. Los analistas del sector privado estiman que las grandes corporaciones serán las primeras en adoptar este modelo del FAL.