Tensa situación en Malvinas: mostraron objetos de héroes argentinos destrozados y tirados fuera del cementerio

Las islas Malvinas son argentinas.

Por qué sacan las placas argentinas del Cementerio de Darwin

Al explicar lo que había observado, Rojas sostuvo que algunas placas llevadas por visitantes argentinos son retiradas porque incluyen referencias a la soberanía nacional.

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”, afirmó el periodista.

El Cementerio de Darwin es un lugar de visita para familiares y veteranos que viajan desde hace aproximadamente 20 años para homenajear a los caídos y recorrer los escenarios del conflicto bélico. Allí están sepultados los restos de 249 soldados argentinos.

El informe también incluyó entrevistas a habitantes de las islas que reclamaron al presidente Javier Milei que no interfiera en la vida de la comunidad. El planteo apareció en pantalla con el título: “Isleños piden que Milei ‘los deje tranquilos’”.

Reclamos para restringir el ingreso de argentinos a Malvinas

La difusión de las imágenes coincide con nuevos pedidos de residentes para limitar la llegada de ciudadanos argentinos. Según publicó el diario británico Daily Express, algunos isleños denunciaron episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

El cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Foto: archivo

Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que existen reclamos para impedir el ingreso de argentinos, aunque advirtió sobre las restricciones legales vigentes.

“Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente”, expresó.