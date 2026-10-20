Un informe de la televisión chilena mostró una escena que volvió a poner en primer plano la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas: placas conmemorativas y objetos dejados por familiares de soldados argentinos aparecieron tirados fuera del Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de quienes murieron durante la guerra de 1982.
Tensa situación en Malvinas: mostraron objetos de héroes argentinos destrozados y tirados fuera del cementerio
Un informe de la televisión chilena exhibió placas y recuerdos de soldados argentinos descartados en Malvinas, en medio de nuevos reclamos contra visitantes argentinos
Las imágenes fueron difundidas por el canal Teletrece, en un trabajo periodístico sobre la comunidad chilena que vive en el archipiélago. Durante el informe, el periodista Samuel Rojas recorrió el cementerio y registró placas, listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas, ubicadas detrás de una cruz y fuera del predio.
Entre los objetos se encontraba una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ - Abril 2026”.
Por qué sacan las placas argentinas del Cementerio de Darwin
Al explicar lo que había observado, Rojas sostuvo que algunas placas llevadas por visitantes argentinos son retiradas porque incluyen referencias a la soberanía nacional.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”, afirmó el periodista.
El Cementerio de Darwin es un lugar de visita para familiares y veteranos que viajan desde hace aproximadamente 20 años para homenajear a los caídos y recorrer los escenarios del conflicto bélico. Allí están sepultados los restos de 249 soldados argentinos.
El informe también incluyó entrevistas a habitantes de las islas que reclamaron al presidente Javier Milei que no interfiera en la vida de la comunidad. El planteo apareció en pantalla con el título: “Isleños piden que Milei ‘los deje tranquilos’”.
Reclamos para restringir el ingreso de argentinos a Malvinas
La difusión de las imágenes coincide con nuevos pedidos de residentes para limitar la llegada de ciudadanos argentinos. Según publicó el diario británico Daily Express, algunos isleños denunciaron episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que existen reclamos para impedir el ingreso de argentinos, aunque advirtió sobre las restricciones legales vigentes.
“Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente”, expresó.
En pocas palabras
- Malvinas: placas de soldados argentinos fueron halladas tiradas fuera del Cementerio de Darwin.
- Tensión: periodista chileno explicó que sacan las placas por consignas de soberanía.
- Reclamos: isleños piden restringir el ingreso de argentinos por incidentes.