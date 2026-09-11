Luis Petri le respondió a Sergio Ziliotto por Los Nihuiles: "El fin del reparto es justicia para Mendoza"

El río Atuel pasa por Mendoza y por La Pampa. Foto: archivo

"Eso no es robo, es Justicia", le respondió Petri al gobernador de la vecina provincia, quien había vuelto a reinvindicar los derechos sobre el río Atuel. En su exposición, remarcó que durante más de 5 décadas La Pampa percibió la mitad de los recursos económicos amparada en una normativa de un gobierno de facto. "Gobernador Sergio Ziliotto: robar es cobrar durante 53 años regalías por una energía que se genera íntegramente en Mendoza, amparado en un decreto de la dictadura de Lanusse", enfatizó el mendocino.

La posición de la Corte y de la Procuración a favor de Mendoza

En su contraataque político y técnico, la defensa de la posición mendocina hizo hincapié en el criterio de territorialidad de la infraestructura y en los pronunciamientos que la propia Justicia nacional ha emitido sobre el tema. "Usted defiende un decreto de facto. Nosotros defendemos la ley, la Corte Suprema y el federalismo", retrucó Petri, haciendo referencia a las resoluciones históricas del máximo tribunal que ratifican el derecho de percibir regalías a la jurisdicción donde se asienta la fuente generadora.

El legislador recordó de forma explícita la ubicación geográfica de las usinas sobre el cauce del Atuel: "El embalse, las presas y las centrales de Los Nihuiles están en San Rafael. La regalía se paga por la fuente hidroeléctrica, por el salto de agua, lo dijo la Corte en 2003 y la Procuración en 2015".

En esa línea, celebró la intervención de Milei al derogar el Decreto 1.560/73 firmado en los años '70, afirmando que con esta medida el gobierno nacional "terminó con esa injusticia y despojo" hacia el erario mendocino.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que Mendoza está en deuda con su provincia por el río Atuel. Foto: archivo

El origen de la polémica y el reclamo de La Pampa

Las repercusiones cruzadas surgieron pocas horas después de que la Casa Rosada publicara la norma que deja sin efecto la distribución en partes iguales de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.

La medida generó la inmediata reacción de Ziliotto, quien catalogó el hecho como una "afrenta". "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al gobierno de Milei nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El río Atuel también es pampeano", había disparado el mandatario en sus cuentas oficiales.

En Mendoza, por el contrario, el fallo fue recibido con beneplácito tanto por el gobernador Alfredo Cornejo como por las distintas fuerzas de la provincia, que consideraron superado un reclamo de más de medio siglo.

La administración provincial anticipó que la totalidad de las regalías ingresadas permitirá avanzar en proyectos de infraestructura energética, mientras La Pampa ya alista una batería de presentaciones judiciales ante el máximo tribunal del país para intentar frenar la aplicación de la norma.