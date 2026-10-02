Luis Caputo explicó cómo será el sistema para solicitar la ciudadanía argentina con aportes desde U$S350.000

Luis Caputo explicó cómo se podrá conseguir la ciudadanía argentina. Imagen ilustrativa.

Cuánto deberán aportar quienes soliciten la ciudadanía argentina

El programa establece 2 alternativas para el titular del trámite:

Un aporte directo de U$S350.000 al Tesoro Nacional, no reembolsable. Es decir, ese dinero no se devuelve.

La suscripción de un título público por U$S800.000, creado específicamente para este programa.

Las opciones tienen una diferencia importante: una consiste en entregar fondos sin devolución y la otra, en adquirir un instrumento de deuda pública.

Para sumar familiares, el esquema prevé aportes al Tesoro de U$S100.000 por el cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años que sea soltero y no tenga hijos. Para los menores de 18 años, el monto será de U$S25.000 por persona.

Así, un solicitante que elija el aporte no reembolsable y se presente junto con su cónyuge y 2 hijos menores deberá reunir U$S500.000: U$S350.000 por él, U$S100.000 por su pareja y U$S50.000 por los chicos.

Por qué el aporte no garantiza la ciudadanía automática

El programa incluye una revisión de los solicitantes y de los recursos que destinen al trámite. Todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión encabezará la evaluación, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

Los controles abarcarán la identidad del postulante, el origen y la trazabilidad del dinero, su situación patrimonial y financiera, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.

Una vez terminado ese análisis, la Agencia enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra para aprobar o rechazar cada solicitud.

Luis Caputo junto a parte de la comitiva argentina en París, que incluye -entre otros gobernadores- al mendocino Alfredo Cornejo. Foto: X.

Qué busca Caputo con el programa presentado en París

El ministro relató que la iniciativa empezó a tomar forma hace 2 años, a partir del interés que, según afirmó, distintos sectores manifestaron por acceder a la ciudadanía argentina.

También señaló que el gobierno trabajó durante ese período con firmas internacionales especializadas para incorporar prácticas de programas similares aplicados en otros países.

“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, sostuvo Caputo. El funcionario vinculó sus expectativas con la posición geopolítica del país y con la proyección internacional del presidente Javier Milei.

Según el ministro, las firmas que asesoraron al gobierno tienen expectativas “muy altas”. La apuesta oficial es que esta nueva vía de acceso a la ciudadanía atraiga capitales y fortalezca los vínculos de la Argentina con el exterior.