Un aporte de U$S350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por U$S800.000. Esas serán las 2 puertas de entrada al nuevo programa de ciudadanía argentina por inversión que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en París. El dinero, sin embargo, no bastará: cada postulante deberá superar una evaluación antes de que Migraciones decida si aprueba su solicitud.
Luis Caputo explicó cómo será el sistema para solicitar la ciudadanía argentina con aportes desde U$S350.000
El ministro presentó en París un programa con 2 vías de acceso y aportes adicionales por familiares. Cada solicitud deberá superar controles
La iniciativa comenzará a recibir pedidos durante el cuarto trimestre de 2026 y también contempla la incorporación del cónyuge y los hijos del solicitante, con aportes adicionales según cada caso.
Durante la presentación en la Embajada argentina en la capital francesa, Caputo sostuvo que el objetivo es “captar aún más la atención del mundo”, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Cuánto deberán aportar quienes soliciten la ciudadanía argentina
El programa establece 2 alternativas para el titular del trámite:
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Un aporte directo de U$S350.000 al Tesoro Nacional, no reembolsable. Es decir, ese dinero no se devuelve.
La suscripción de un título público por U$S800.000, creado específicamente para este programa.
Las opciones tienen una diferencia importante: una consiste en entregar fondos sin devolución y la otra, en adquirir un instrumento de deuda pública.
Para sumar familiares, el esquema prevé aportes al Tesoro de U$S100.000 por el cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años que sea soltero y no tenga hijos. Para los menores de 18 años, el monto será de U$S25.000 por persona.
Así, un solicitante que elija el aporte no reembolsable y se presente junto con su cónyuge y 2 hijos menores deberá reunir U$S500.000: U$S350.000 por él, U$S100.000 por su pareja y U$S50.000 por los chicos.
Por qué el aporte no garantiza la ciudadanía automática
El programa incluye una revisión de los solicitantes y de los recursos que destinen al trámite. Todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión encabezará la evaluación, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
Los controles abarcarán la identidad del postulante, el origen y la trazabilidad del dinero, su situación patrimonial y financiera, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.
Una vez terminado ese análisis, la Agencia enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra para aprobar o rechazar cada solicitud.
Qué busca Caputo con el programa presentado en París
El ministro relató que la iniciativa empezó a tomar forma hace 2 años, a partir del interés que, según afirmó, distintos sectores manifestaron por acceder a la ciudadanía argentina.
También señaló que el gobierno trabajó durante ese período con firmas internacionales especializadas para incorporar prácticas de programas similares aplicados en otros países.
“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, sostuvo Caputo. El funcionario vinculó sus expectativas con la posición geopolítica del país y con la proyección internacional del presidente Javier Milei.
Según el ministro, las firmas que asesoraron al gobierno tienen expectativas “muy altas”. La apuesta oficial es que esta nueva vía de acceso a la ciudadanía atraiga capitales y fortalezca los vínculos de la Argentina con el exterior.
En pocas palabras
- Ciudadanía por inversión: se presentará un programa con dos vías de acceso y aportes adicionales por familiares.
- Aportes mínimos: se requerirá una inversión de U$S350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por U$S800.000.
- Controles rigurosos: cada solicitud pasará por estrictos controles de lavado de dinero y antecedentes antes de ser aprobada por Migraciones.