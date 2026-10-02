El presidente Javier Milei recibió este viernes en París el premio "economista más influyente" vinculada con su programa de reformas económicas, durante la última jornada de su visita a Francia. El reconocimiento fue entregado por el Foro Económico de París, que reúne a economistas y referentes del ámbito internacional.
Javier Milei fue premiado como el "economista más influyente" del Foro Económico de París
Javier Milei fue distinguido en París por su programa económico durante la Argentina Week, en medio de su agenda con empresarios y Emmanuel Macron
La distinción se produjo después de la participación del mandatario en la Argentina Week, un encuentro destinado a mostrar oportunidades de inversión en Argentina, y de su reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Según los fundamentos difundidos sobre el reconocimiento, el foco estuvo puesto en las transformaciones económicas impulsadas por Milei desde su llegada a la Casa Rosada, particularmente en el manejo de las cuentas públicas, la disciplina fiscal y la orientación hacia una mayor libertad económica.
Javier Milei en París y el reconocimiento a su programa económico
Entre los argumentos mencionados para la distinción apareció la decisión del Gobierno de avanzar con medidas que el mandatario había planteado antes de asumir la presidencia, aun frente a las dificultades que generó su implementación.
También se destacó la profundidad de las reformas encaradas para modificar el funcionamiento de la economía argentina y la decisión de sostener ese rumbo pese a las dificultades.
Uno de los conceptos utilizados para describir la actuación de Milei fue su “coraje y determinación” para llevar adelante las transformaciones propuestas.
El premio formó parte de una agenda internacional que el Gobierno utilizó para presentar su programa económico ante empresarios e inversores europeos. En la apertura de la Argentina Week, Milei defendió las medidas aplicadas durante su gestión y destacó el orden macroeconómico y el potencial energético del país.
Durante su exposición, el Presidente sostuvo que su Gobierno realizó “uno de los ajustes de gasto público más grandes de la historia global” y afirmó que logró eliminar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI en seis meses. Esas afirmaciones forman parte de su propia descripción de los resultados de gestión.
La visita a Francia incluyó además un encuentro con Macron en el Palacio del Elíseo. Según información oficial, ambos mandatarios abordaron la relación bilateral y cuestiones vinculadas con inversiones, energía e inteligencia artificial.
La gira coincidió también con anuncios de inversiones para Argentina. Entre ellos, TotalEnergies comunicó un plan de unos US$10.000 millones destinado principalmente a ampliar su producción de gas y petróleo en el país.
En pocas palabras
- Javier Milei distinguido: el Presidente recibió el premio "economista más influyente" en París por su programa económico.
- Agenda en Francia: la distinción se dio en el marco de la Argentina Week y tras una reunión con Emmanuel Macron.
- Reconocimiento a reformas: se valoró su determinación para implementar transformaciones económicas y el manejo fiscal.