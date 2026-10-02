Javier Milei fue premiado como el "economista más influyente" del Foro Económico de París

Javier Milei disertó en la Argentina Week de París. Foto: NA

Javier Milei en París y el reconocimiento a su programa económico

Entre los argumentos mencionados para la distinción apareció la decisión del Gobierno de avanzar con medidas que el mandatario había planteado antes de asumir la presidencia, aun frente a las dificultades que generó su implementación.

También se destacó la profundidad de las reformas encaradas para modificar el funcionamiento de la economía argentina y la decisión de sostener ese rumbo pese a las dificultades.

Uno de los conceptos utilizados para describir la actuación de Milei fue su “coraje y determinación” para llevar adelante las transformaciones propuestas.

El premio formó parte de una agenda internacional que el Gobierno utilizó para presentar su programa económico ante empresarios e inversores europeos. En la apertura de la Argentina Week, Milei defendió las medidas aplicadas durante su gestión y destacó el orden macroeconómico y el potencial energético del país.

Alfredo Cornejo y Javier Milei en París.

Durante su exposición, el Presidente sostuvo que su Gobierno realizó “uno de los ajustes de gasto público más grandes de la historia global” y afirmó que logró eliminar un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI en seis meses. Esas afirmaciones forman parte de su propia descripción de los resultados de gestión.

La visita a Francia incluyó además un encuentro con Macron en el Palacio del Elíseo. Según información oficial, ambos mandatarios abordaron la relación bilateral y cuestiones vinculadas con inversiones, energía e inteligencia artificial.

La gira coincidió también con anuncios de inversiones para Argentina. Entre ellos, TotalEnergies comunicó un plan de unos US$10.000 millones destinado principalmente a ampliar su producción de gas y petróleo en el país.