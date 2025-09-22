Inicio Política Presupuesto
Los 7 pilares del Presupuesto 2026, que entra a la Legislatura en plena campaña

Fayad ultima el Presupuesto 2026, que entrará a la Legislatura a cuatro semanas de las elecciones legislativas. ¿Los ejes? Equilibrio, roll over y plan de obras

Analía Doña
Analía Doña
Víctor Fayad ultima con Alfredo Cornejo el proyecto de Presupuesto 2026. Se espera que sea presentado en la Legislatura la semana próxima.

Foto: Gobierno de Mendoza

El proyecto de ley del Presupuesto 2026 de Mendoza ya tiene fecha de presentación, pero se mantendrá bajo llave hasta último momento, dejando abierta la posibilidad para realizar algún retoque antes, en caso de ser necesario.

Si bien desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas son celosos a la hora de adelantar data, los ejes de la pauta de ingresos y gastos para el año que viene son similares a los de 2025: pedido de roll over y financiamiento para el plan de obras y mayor asignación de Fondos del Resarcimiento.

En principio, la fecha señalada marcada en el calendario es el martes 30 de septiembre, día en el que se prevé que el ministro Víctor Fayad se acerque por la Legislatura provincial, como sucedió en años anteriores.

ruta 82 desarrollo inmobiliario obras (17).jpeg
El Presupuesto 2026 de Mendoza incluye fondos para obras y pedido de financiamiento.

El ingreso del Presupuesto 2026 -junto con el proyecto de las leyes de Avalúo e impositivas- se dará a cuatro semanas de las elecciones legislativas, por lo que, inevitablemente, su tratamiento quedará mezclado con la discusión electoral.

Equilibrio, roll over y obras como claves del Presupuesto 2026

"Equilibrio presupuestario" es el eje principal que resaltará el ministro Hacienda y Finanzas cuando presente el proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

En el resto, los son similares a los de años anteriores:

  • Equilibrio presupuestario
  • Superávit para obra pública
  • Baja de impuestos
  • Disminución de deuda pública
  • Asignación del Fondo de Resarcimiento
  • Autorización para toma de deuda
  • Refinanciamiento de la deuda pública en dólares (roll over)
Peti Lombardi en la cámara de diputados.JPG
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, recibirá el proyecto del Presupuesto 2026 y las Leyes de Avalúo e Impositiva.

Particularmente respecto de la obra pública, el Presupuesto 2026 prevé la utilización de recursos del superávit corriente, del Fondo de Resarcimiento y la posibilidad de salir al mercado en busca de financiamiento para obras puntuales.

Para conocer qué obras se busca afrontar durante el año próximo, habrá que esperar la presentación formal. La premisa es la misma de cada año: que los legisladores, que son los que debatirán sobre el proyecto, sean los primeros en conocerlo.

Lo mismo sucede en cuanto a los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos. Los números finos de estas iniciativas se están terminando de cerrar, en función de las variables generales que presentó el presidente Javier Milei; aunque, los modelos de cálculo no sufrirían grandes cambios respecto de los que se implementaron para este año.

ATM deudas automotor operativo.jpg
Junto a la pauta de gastos, se presentan los proyectos de Ley de Aval&uacute;o e Impositiva, que incluyen los ejes de los impuestos del Automotor, Inmobiliario e Ingresos Brutos.

El tratamiento del Presupuesto 2026 comenzará en la Cámara Baja, para luego pasar al Senado. Más allá de la discusión y posibles modificaciones que pueden darse en comisiones, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para su aprobación.

