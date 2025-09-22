Los 7 pilares del Presupuesto 2026, que entra a la Legislatura en plena campaña

ruta 82 desarrollo inmobiliario obras (17).jpeg El Presupuesto 2026 de Mendoza incluye fondos para obras y pedido de financiamiento. Fotos: Martín Pravata

El ingreso del Presupuesto 2026 -junto con el proyecto de las leyes de Avalúo e impositivas- se dará a cuatro semanas de las elecciones legislativas, por lo que, inevitablemente, su tratamiento quedará mezclado con la discusión electoral.

Equilibrio, roll over y obras como claves del Presupuesto 2026

"Equilibrio presupuestario" es el eje principal que resaltará el ministro Hacienda y Finanzas cuando presente el proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

En el resto, los son similares a los de años anteriores:

Equilibrio presupuestario

Superávit para obra pública

Baja de impuestos

Disminución de deuda pública

Asignación del Fondo de Resarcimiento

Autorización para toma de deuda

Refinanciamiento de la deuda pública en dólares (roll over)

Peti Lombardi en la cámara de diputados.JPG El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, recibirá el proyecto del Presupuesto 2026 y las Leyes de Avalúo e Impositiva.

Particularmente respecto de la obra pública, el Presupuesto 2026 prevé la utilización de recursos del superávit corriente, del Fondo de Resarcimiento y la posibilidad de salir al mercado en busca de financiamiento para obras puntuales.

Para conocer qué obras se busca afrontar durante el año próximo, habrá que esperar la presentación formal. La premisa es la misma de cada año: que los legisladores, que son los que debatirán sobre el proyecto, sean los primeros en conocerlo.

Lo mismo sucede en cuanto a los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos. Los números finos de estas iniciativas se están terminando de cerrar, en función de las variables generales que presentó el presidente Javier Milei; aunque, los modelos de cálculo no sufrirían grandes cambios respecto de los que se implementaron para este año.

ATM deudas automotor operativo.jpg Junto a la pauta de gastos, se presentan los proyectos de Ley de Avalúo e Impositiva, que incluyen los ejes de los impuestos del Automotor, Inmobiliario e Ingresos Brutos.

El tratamiento del Presupuesto 2026 comenzará en la Cámara Baja, para luego pasar al Senado. Más allá de la discusión y posibles modificaciones que pueden darse en comisiones, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para su aprobación.