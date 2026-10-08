La rectora de la UNCuyo advirtió que "si la ley no se cumple en el 2027 peligran muchos programas"

La rectora de la UNCuyo, Adriana García, insistió en que debe cumplirse la ley del financiamiento universitario. Foto: Martín Pravata

Pero acotó que de los fondos que hoy envía el gobierno nacional, un 90% va a los sueldos de docentes y empleados de la UNCuyo, y sólo el 10% restante debería alcanzar para el funcionamiento de las facultades.

"Nosotros tenemos un 58% de nuestros estudiantes que estudian y trabajan, y para asistirlos sólo hay unas 700 becas de apenas $35.000", remarcó.

La 5º marcha en reclamo del financiamiento universitario

A modo de reclamo popular, Adriana García convocó a participar de la 5º marcha para pedir que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario.

En Mendoza esa marcha prevista para el 15 de octubre partirá a las 15 de la rotonda de ingreso a la UNCuyo, va a hacer un circuito dentro de la universidad para que se sumen alumnos y docentes de las distintas facultades y llegará hasta la plaza Independencia.

Las anteriores marchas en reclamo por el financiamiento universitario en Mendoza han sido multitudiniarias. Martín Pravata

Es que si bien el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto de Milei que frenó la aplicación de la ley, desde el gobierno ya adelantaron que apelarán ese fallo judicial.

Es más, desde Casa Rosada admitieron que en paralelo también diseñan una estrategia para evitar afrontar de inmediato el gasto que le significaría cumplir con el financiamiento universitario pospuesto.

La decisión judicial alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

El juez Cormick entendió que esa cláusula terminaba funcionando como un nuevo veto a una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras del Congreso, cuando rechazaron el veto original del presidente Javier Milei.

Ante esa postura, la mayoría de los rectores de las universidades nacionales se reunieron en Buenos Aires, en el marco del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades.