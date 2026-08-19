La nueva de La Pampa: ahora quiere meterse en el negocio de Los Nihuiles

La Pampa sostiene un interminable conflicto con Mendoza por el río Atuel. Foto: archivo

La estrategia de Mendoza

El planteo pampeano llega en un momento trascendental. Mendoza reafirmó su postura de ejercer la titularidad efectiva y la administración del recurso hídrico sobre la cuenca del Atuel, respaldada por la caducidad de las concesiones nacionales originarias.

El plan trazado por la provincia apunta a un esquema claro:

Toma de posesión y concesión unificada: licitar conjuntamente Hidisa e Hinisa como una sola unidad de negocio, asegurando inversiones de escala y previsibilidad energética por las próximas tres décadas.

licitar conjuntamente Hidisa e Hinisa como una sola unidad de negocio, asegurando inversiones de escala y previsibilidad energética por las próximas tres décadas. Prioridad del uso hídrico: garantizar la eficiencia del riego para la producción agrícola local y el consumo humano en el Sur provincial, operando los embalses según la planificación hídrica de la Irrigación.

garantizar la eficiencia del riego para la producción agrícola local y el consumo humano en el Sur provincial, operando los embalses según la planificación hídrica de la Irrigación. Canon e inversiones: asegurar que los beneficios económicos y los cánones generados por la venta de energía queden en territorio provincial para financiar obras de infraestructura hídrica local.

La toma de posesión de Los Nihuiles por parta del Gobierno de Mendoza fue sellada el 31 de julio. Foto: Cristian Morón

El trasfondo del conflicto judicial

Desde la perspectiva pampeana, se insiste en que el fallo de la Corte de 2020 -que fijó un caudal de referencia de 3,2 m³/s- obliga a una "gestión integral de la cuenca". Recientemente, la provincia vecina volvió a presentar un pronto despacho ante el máximo tribunal exigiendo erogaciones inmediatas, apoyándose en la recuperación de las reservas hídricas que dejaron las nevadas invernales en la cordillera mendocina.

Sin embargo, desde el Ejecutivo mendocino la posición se mantiene inamovible: las decisiones operativas y la propiedad de la infraestructura energética de Los Nihuiles corresponden a la provincia. Cualquier ajuste en la erogación del agua está supeditado a la disponibilidad real del recurso y a las obras de eficiencia que deben ejecutarse, sin ceder la soberanía sobre el manejo de los embalses en San Rafael.