La ministra Rus echó a 15 policías a poco de ingresar a la fuerza y sale a auditar licencias médicas

En diálogo con Diario UNO, Rus detalló que las bajas que se formalizan a través de la no confirmación tienen que ver "con un cambio de la política de seguridad porque no queremos policías haciendo tarea administrativa, sino patrullando las calles. Nos encontrábamos con uniformados jóvenes y vigorosos que tenían un certificado médico que decía que no podían estar en procedimientos o les daba ansiedad portar un arma".

En ese punto, Rus ahondó: "Es parte del estado policial portar un arma. Hubo un cambio radical en el diagnóstico de enfermedad catastrófica, eso decían la mayoría de los certificados médicos. Pedimos que detallaran el diagnóstico, y gracias ello esa categoría bajó a la mitad en las licencias".

Rus, agregó, un poco escandalizada: "La enfermedad catastrófica, como su nombre lo indica es una condición muy grave que requiere que la persona no pueda salir de su casa por el riesgo que reviste para su vida. Empezamos a afinar este tema y bajamos el ausentismo".

De acuerdo con los datos a los que accedió Diario UNO, entre 2024 y 2025, 15 auxiliares de Policía terminaron de manera prematura su carrera debido a detonantes que podrían representar riesgos mayores en el trabajo diario. Entre uno de los excluidos, un uniformado fue detectado en estado de ebriedad, luego de protagonizar un accidente de tránsito.

allanamientos Las Heras policía de Mendoza La no confirmación es un procedimiento que evita que perfiles no aptos ingresen a la fuerza. "Queremos policías en la calle", indicaron desde el ministerio de Mercedes Rus. Foto: Ministerio de Seguridad

Violencia de género, alcoholemia positiva y no presentar el arma

En 2024 se efectivizaron 9 no confirmaciones de auxiliares a la Policía de Mendoza, entre los cuales, 3 fueron por presentar alcoholemia positiva, dos por denuncias de violencia de género, otro por amenazas y una recurrente, que es el extravío del arma reglamentaria.

Estos antecedentes se consideran gravísimos y una razón por la cual son quitados del circuito de la Policía.

A través de los decretos queda firme su exclusión de la Policía.

"Antes sin esta resolución que tiene que salir por decreto pasaban a quedar efectivos. Ahora no, como en cualquier trabajo hacemos un seguimiento", destacó la funcionaria.

En lo que va del 2025, hasta el momento hubo 6 bajas de aspirantes a las fuerzas de seguridad, entre los que se destaca el caso de un agente que intentó suicidarse con el arma reglamentaria. Comparado con el 2023, hasta abril de este año hubo la misma cantidad de bajas que en todo el 2023.

Asamblea Legislativa 2025 Mercedes Rus 2 Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Recientemente, se conoció a través del Boletín Oficial, el caso de una agente que tomó más de 100 días de licencia médica y cuando tuvo que presentarse no llevaba su arma reglamentaria.

El caso engrosó la estadística de los policías que son designados pero no alcanzan a reunir los requisitos para su confirmación.

"La normativa nos permitió encorsetar todo el sistema para evitar las largas licencias médicas, tanto para los nuevos policías, como para los que ya tienen una antigüedad. Si se exceden en el tiempo de licencia automáticamente les damos la baja", subrayó la funcionaria.

Un mayor control en el ausentismo y en las auditorías de las licencias médicas permitió que de 80 casos, el 60% volvió a trabajar en 2024 y el 40% pidió la baja de manera voluntaria.

Otro de los cambios con la auditoría de los certificados médicos fue duplicar las altas psicológicas.

"Firmamos un convenio con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) para que ellos nos hagan un control del ausentismo, y además en los casos en los que el diagnóstico médico de nuestros profesionales no es concluyente porque es un caso complejo, nosotros podemos pedir que una Junta Médica lo termine de resolver y evitar que ese caso siga sin una definición", resaltó Rus.

Policías echados de la fuerza por no estar aptos

Desde la cartera de Seguridad aclararon que el primer filtro se da antes de que egresen de la Policía, que es el nombramiento, Aquellos que no reúnen los requisitos mínimos no acceden al plazo de prueba. Luego, se da la confirmación o la no confirmación en su cargo y ahí cobra crucial importancia la conducta del agente.

El Gobierno tiene un año para tomar esa decisión.

"Muchas veces me peleo con la oposición porque ponen en cuestionamiento la cantidad de uniformados que tiene la provincia. Acá lo que queremos es uniformados calificados y operativos", soltó Rus.