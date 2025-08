La esposa del gendarme detenido en Venezuela confirmó que Nahuel Gallo "está sano"

La mujer contó que ella había viajado al país caribeño porque extrañaba a su familia. El 13 de mayo de 2024, su marido la llevó desde donde vivían en Luján de Cuyo, Mendoza, hasta Santiago de Chile para que tomara el vuelo rumbo a Caracas.

“Fue la última vez que yo vi a Nahuel. La despedida era por tres meses. Él tenía que venir en agosto. Pero recién pudo viajar en diciembre”, dijo.

La mujer explicó que como ninguna aerolínea conecta Venezuela desde Argentina, Nahuel ingresó a través de Colombia. “Entonces Nahuel viajó hasta Santiago de Chile el 6 de diciembre. Y luego de Santiago de Chile a Bogotá. Y el 8 fue de Bogotá a Cúcuta, por donde ingresó a Venezuela legalmente”, afirmó.

Nahuel Gallo.jpg La fotografía que entregó Venezuela como prueba de vida del gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Nahuel fue a Venezuela porque quería estar con su hijo, con su familia. Yo saqué todos los permisos para blindarnos. O sea, yo nunca lo hice porque tuviera miedo de que le pase algo. Hicimos lo correcto. Si una persona que va es un terrorista, no saca todo ese tipo de permisos”, agregó.

Ese mismo día, Gallo fue trasladado en una camioneta negra que portaba la identificación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIJECIN). El último rastro de la señal telefónica del gendarme argentino se registró el martes 10 de diciembre, según relató la mujer.

"Moví un montón de gente del gobierno porque obviamente tengo amigos que están ligados a la política en Venezuela y me empezaron a ayudar. Hablaron con el director de migraciones de Venezuela y me dijeron que Nahuel estaba legal en Venezuela y que me quedara tranquila porque en unas 72 horas a él lo iban a soltar", dijo Gómez.

El cara a cara entre la esposa de Nahuel Gallo y el fiscal de Venezuela

"Cargando a mi hijo Víctor tuve un cara a cara con Tarek William Saab. Le dije que Nahuel estaba desaparecido. Y él me dijo: 'él está bien, él no está golpeado, él no tiene daños, no tiene nada. No, no está desaparecido, está en donde son esas fotografías'. Le dije: ¿me estás diciendo que está en el Rodeo 1? Y él me respondió: 'como lo quieras interpretar'".

Y agregó: "Yo de cierto modo me siento tranquila, porque algo que yo he entendido durante todo este tiempo es que el gobierno de Venezuela no es tonto. Siempre fueron cordiales conmigo y me decían que Nahuel estaba bien. Me decían que esto era un conflicto que se iba a resolver. Y quiero pensar que no le van a hacer daño a Nahuel. Me han dicho que Nahuel está sano, que no está golpeado. No lo puedo corroborar porque no estoy ahí, pero no creo que le vayan a hacer daño".

Y finalizó: "Nahuel no tiene causas penales abiertas, no tiene registro en ningún tribunal, no tiene expediente, no tiene nada. Nahuel no existe para la Justicia venezolana. Pero tiene un defensor público, al que llegué. Él me dijo que esto era un proceso ilegal y que ante todo lo que estaba pasando yo no podía hacer nada. Me dijo: 'esto es un conflicto entre dos países, no eres tú la que vas a liberar a Nahuel'".