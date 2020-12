La emoción de quien colocó la primera vacuna en Mendoza

"Desde el momento en que me dijeron que la vacuna iba a llegar a Argentina me emocioné, cuando ví la foto del camión que venía a Mendoza se me caían las lágrimas y ahora me emociono porque es grandioso poder salvar vidas", contó con la voz entrecortada y lagrimeando, Miriam Montenegro, la jefa del Vacunatorio del hospital Lagomaggiore, que fue la encargada de inocular la primer dosis a una colega, a la que la sucedió la ministra de Salud Ana María Nadal.