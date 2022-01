vavrikjpeg.jpg Luis Andrés Vavrik es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear y tuvo en el pasado entredichos con el gobernador Suarez por la obra del Portezuelo del Viento. Ahora que peligra la continuidad del proyecto hidroeléctrico, se suma al Ejecutivo Provincial aportando ideas y defendiendo que el dinero que se pensaba usar para el embalse en Malargüe sirva para infraestructura en el Sur principalmente.

En una charla extensa con el programa matutino de Radio Nihuil que conduce Pablo Pérez Delgado, el camarista alvearense dejó muy en claro su postura. "Nosotros mantenemos la línea que tuvimos siempre respecto a lo que es Portezuelo del Viento. Nunca nos opusimos a la obra en sí, pero siempre tuvimos una visión distinta, donde no nos cabía en la cabeza que tremendo proyecto no incluya un enfoque hídrico. Me refiero a aprovechar esta inversión para hacer el trasvase y que Mendoza haga usufructo de esos 34 metros cúbicos por segundo (m3/seg) que vienen del río Grande y que los estamos tirando al mar".

Agua para electricidad, pero también para producción y consumo

El poco recurso hídrico del sureño departamento, que depende en particular de las aguas del río Atuel, no es suficiente para los planes de los productores alvearense, tanto agrícolas, como ganaderos o industriales. "Alvear y San Rafael tuvieron una visión distinta de lo que era el proyecto Portezuelo, pero sin dejar de apoyar a esta obra que iba a ser magnífica para Mendoza", aclaró Vavrik.

En esa sintonía, se le preguntó al alvearense si se opondría a que se haga la obra de El Baqueano en San Rafael, uno de los proyectos alternativos que tiene en carpeta el equipo de Suarez. " No, no me opondría que ninguna obra hídrica (en la provincia). Me opondría a que estos recursos se vayan del Sur y que no se usen para infraestructura, y sea para riego o para consumo (agua potable)", remarcó Vavrik.

Sobre el origen del dinero que se reclama para obras, el presidente de la Cámara alvearense, detalló: "Nosotros entendemos que este juicio que gana Mendoza, donde se la indemnizan con estos 1.023 millones de dólares es por los perjuicios que causó la promoción Industrial en beneficio de nuestras provincias vecinas".

Luego sumó que "A Mendoza le hizo muy mal, y donde más impactó fue en el Sur. La desindustrialización ha sido muy fácil de ver en números. Es muy marcado al retraso que tuvo la zona después de este acontecimiento y por eso siempre se aceptó de que cuando se arreglara el tema, estos recursos iban a venir al Sur".

Buscando no sonar egoísta o sectario con sus dichos, Vavrik explicó: "Obviamente que, con federalismo, toda la provincia se tiene que ver beneficiada, pero no se puede perder ese foco de que el resarcimiento sea en el Sur".

La visión de Portezuelo del Viento desde Alvear

Respecto a la impronta que tiene la mega obra proyectada sobre el cauce del río Grande, en Malargüe, Vavrik dio su opinión, "El proyecto Portezuelo es un proyecto hidroeléctrico que no le vuelca ni un centímetro cúbico (de agua) a Mendoza, y eso fue lo que sostuvimos siempre nosotros para criticar. El año pasado tuvimos grandes entredichos con el gobernador por este tema", argumentó .

Con el actual gobierno mendocino pensando en planes alternativos, en caso de que la obra no se realice por las trabas de las provincias vecinas, especialmente La Pampa, el también empresario agropecuario, se siente más cerca del Ejecutivo mendocino. "Hoy parece que hay un manto de coherencia, que se está recapacitando en este tema; se ve la importancia y se ve la oportunidad que se presenta con tanto dinero que se encuentra en Mendoza y que puede abrir una transformación enorme en un recurso fundamental. ¡Mendoza es agua!, no se puede la imaginar sin ser la mejor provincia manejando el agua", señaló Vavrik.

Pensando en forma grupal con el resto de los departamentos del Sur, el joven empresario pyme argumentó: "Esta es la lógica nuestra, tenemos una oportunidad enorme, queremos apoyarlo al gobernador en esta decisión de parar la pelota, pensar y abrir el debate. Queremos apoyar a su gabinete con información, opiniones, y seguir dando las razones de porque creemos que el foco debe darse acá, que no se pierda la premisa por la que se eligió a Malargüe para hacer Portezuelo del Viento".

Sobre el "Malargüexit"

Cuando el conductor del programa de la mañana El Ventilador, de Radio Nihuil, le preguntó a Vavrik sobre qué pensaba de las manifestaciones públicas hechas en Malargüe defendiendo al obra de Portezuelo, donde se ha llegado a amenazar que de no hacerse se "separarán de Mendoza", el alvearense fue cauto pero poco optimista respecto al futuro de la obra gran hidroeléctrica y el rol del presidente Alberto Fernández.

“Hoy Portezuelo se está cayendo porque falta un laudo presidencial, que ya lleva muchos meses esperando y el presidente parece que no va a "poner el gancho" por Portezuelo, porque no puede, y este laudo negativo significaría dos años más de retraso para empezar el proyecto, porque se pediría un nuevo estudio de impacto ambiental. Entonces ya es inviable", arriesgó, para agregar: "Además tenemos un enfrentamiento con la provincia de La Pampa, que sabemos que, hablando como futboleros, que cuando vayamos 1 a 1, sabemos cómo nos puede ir con la Nación", ironizó respecto a las pocas simpatías de Nación con nuestra provincia.

Para finalizar el presidente de la Cámara de Comercio de Alvear completó: "Estoy de acuerdo con la idiosincrasia de Malargüe, cada uno lo tiene y no se puede apartar de esa autodeterminación de cada departamento, pero acá me parece que se enfoca el reclamo a la provincia, y la provincia está haciendo lo que mejor puede con la plata que hay. Mendoza tiene 320 millones de dólares, con la que ya mañana puede empezar con obras chicas a mejorar los riegos, a mejorar el agua potable, a dar mucho empleo, a que muchas Pymes mendocinas comiencen a vender sus productos y servicios y no tiene porque no ser Malargüe la beneficiada igual".