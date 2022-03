La Asamblea Legislativa dejó en evidencia las diferencias en Juntos por el Cambio por el FMI

Todos los legisladores de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica optaron por quedarse a terminar de escuchar al jefe de Estado, algo que dejó a la vista las diferentes posturas dentro del frente opositor.

Uno de los que explicó su decisión de quedarse fue el radical Facundo Manes, que a través de su cuenta de Twitter, señaló: "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos".

Facundo Manes.jpg

Sin embargo, para intentar bajarle el tono a esa fotografía de división, inmediatamente después de la sesión, los principales referentes de JxC se reunieron a solas y consensuaron un documento con críticas al Presidente. Se juntaron Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Humberto Schiavoni, Carolina Losada, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gerardo Morales y Maximiliano Ferraro, entre otros.

"Los argentinos no sabemos de qué país habló el Presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada de nuestro país", resaltó.

"En relación al acuerdo con el FMI no solo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable, para un gobierno que busca un acuerdo de todos. Mientras parte de su bloque y de su partido le dio la espalda y faltó a la sesión", indicaron los referentes del frente opositor.

mario negri congreso.jpg

En un comunicado, se quejaron: "El Presidente se olvidó del sufrimiento de la provincia y del pueblo de Corrientes que fue abandonado a su suerte al punto de ni mencionarla".

"En relación a la crisis internacional más grave que sufre el mundo, no condenó con claridad la acción expansionista de la Federación Rusa sobre Ucrania", cuestionaron.

A la vez, afirmaron que "el Presidente volvió a invadir la esfera fundamental de la independencia de la Justicia, atacando de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Juntos por el Cambio esperaba del Presidente un discurso a la altura de los problemas que sufre el país y el mundo y nos encontramos con un Presidente lejos de los argentinos y de la realidad", agregaron.