José Luis Ramón fue interpelado por un joven que lo trató de vendido mientras lo filmaba

El propio autor del video indicó en su publicación: "Un ciudadano interceptó a José Luis Ramón y lo trató de vendido por vender el voto de los mendocinos".

Chicanas e ironías

En la grabación se observa a Ramón -quien asumirá en mayo su cargo legislativo provincial- contestar con ironía las preguntas de su interlocutor, a quien trató de "correrlo" diciéndole que "cree que es el pueblo".

El intercambio se extendió unos minutos con el político hablándole a la cámara y "JoacoRobertt" acusándolo de que "vendió el voto de los mendocinos".

En uno de los últimos momentos, el propio Ramón le preguntó al muchacho qué es una traición y éste rápidamente le respondió: "Tomar un partido como Protectora y...". El ex legislador nacional no lo dejó terminar lo interrogó sobre si estaba afiliado a algún partido y en un primer momento el comunicador esquivó responder pero después le admitió que sí, que era de Protectora porque "me comí todas tus mentiras, con las que destruiste el partido y a la figura de mi hermano".

Esto último evidenció que existía algún conocimiento previo entre ambos protagonistas del video.

El ex diputado aprovechó la situación para meterse con la familia del ciudadano.

En otras partes de la filmación Ramón intentó una suerte de contraataque aludiendo a la condición de "carmelita descalza" de quien lo interpeleba que, a su vez, le retrucó: "Carmelita descalza eras vos cuando ibas a la feria con una bota de yeso y al poco tiempo caminabas perfecto".

José Luis Ramón, de 57 años, fundó en Mendoza el partido Protectora Fuerza Política y fue diputado nacional de 2017 a 2021. El año pasado, ya con Protectora fracturado por la salida de Mario Vadillo y Marcelo Romano con rumbo al Partido Verde el pelilargo Ramón se alió con el Frente de Todos y resultó electo diputado provincial.