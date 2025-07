Javier Milei en Tucumán, sin discurso previsto y ante un puñado de gobernadores

Hasta ahora sólo confirmaron asistencia para acompañar al presidente Javier Milei, el anfitrión, Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil , y Gustavo Saénz de Salta, quien se mostró en las últimas horas junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Asistirán además las vicegobernadoras de Córdoba y Entre Ríos, Myrian Prunotto y Alicia Aluani, y, aunque el número podría incrementarse con el pasar de las horas, no está cerca de alcanzar la convocatoria que tuvo el año anterior, detalló la agencia Noticias Argentinas.

Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Javier Milei, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua.jpg Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz acompañarán a Javier Milei en la vigila del 9 de Julio.

La agenda de Javier Milei

Por estas horas, Javier Milei no tiene intención de brindar el tradicional discurso que estila pronunciar cuando los relojes dan las 0 del 9 de julio. “Por ahora no habla. No hay discurso”, sostuvo un importante funcionario al tiempo que aclaró que la decisión responde a las ganas de disertar que tenga el presidente, que partirá rumbo a Tucumán a las 21.10 para llegar a las 23.

Otra de las cuestiones que estuvo en definición es si la ceremonia se transmitía en cadena nacional o si por el contrario optarían por la transmisión original, que consiste en el crudo del video, sin videograph y exceptuando a los canales de la obligatoriedad de levanten la señal, pero finalmente la primera opción se impuso.

Se espera una fuerte asistencia de los miembros del Gabinete para participar de la rendición de Honores, la firma del libro de la casa de Tucumán y el desfile en conmemoración de la fecha patria.