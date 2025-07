A Javier Milei se le venció la motosierra por decreto y Srturzenegger festejó las 101 modificaciones

Sturzenegger, el ministro estrella de javier Milei, festejó el ahorro con las 101 modificación

"El ejemplo mejor para mí es el Fondo de Manejo del Fuego. No había un mango ¿sabés a dónde se había ido la plata del Fondo del Fuego? A sueldos de Télam. Son mecanismos que están montados para ser flexibles pero que en realidad esa flexibilidad viene con menores controles y se fumaron toda la guita", explicó y señaló que "no hay un fondo fiduciario donde no hayamos encontrado una irregularidad en el gasto. Se cerraron prácticamente todos, expuso Sturzenegger en diálogo con Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en A24.

En la entrevista Sturzenegger reivindicó la "reducción en la planta del Estado de 50 mil personas" y remarcó "esa reducción nos ha permitido bajar el gasto público en 2 mil millones de dólares".

Sobre lo actuado con facultades delegadas dijo: "Tenés en la lista 101 modificaciones. Es un recorrido increíble que empieza con la disolución del Inadi que para nosotros es el símbolo del uso político del Estado, de los aguantaderos de la militancia. Y el último, fue la disolución de Vialidad Nacional que es el símbolo de la corrupción kirchnerista. Es un lindo recorrido".

"Nuestra tarea es hacer la motosierra, hacer que el Gobierno funcione eficientemente y que sea barato para la gente, que no tenga que pagar impuestos", expresó el funcionario de Javier Milei.