El presidente Javier Milei disertó este jueves en Washington DC ante referentes del sector empresarial estadounidense, donde ratificó el rumbo económico implementado por su gestión. Durante la actividad organizada por la Cámara de Comercio de ese país, sostuvo que el ajuste fiscal concretado posibilitó reducir los niveles de inflación.
Javier Milei estimó ante empresarios en Estados Unidos que la inflación "está domada"
El presidente habló en la Cámara de Comercio de Washington, defendió el ajuste y afirmó que la ciudadanía apoyará el rumbo en 2027
Discurso en Estados Unidos: metas del presidente y riesgo país
Durante su disertación en la capital estadounidense, Javier Milei argumentó que los indicadores macroeconómicos actuales reflejan una desaceleración sostenida en la suba de precios. "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie", expresó el mandatario en el encuentro institucional.
Al mismo tiempo, se refirió al comportamiento del índice financiero que mide el rendimiento de los títulos públicos y pronosticó una mejora a mediano plazo. En ese contexto, proyectó que las variables del riesgo país continuarán la tendencia a la baja en función del sostenimiento del superávit financiero y el cumplimiento de las obligaciones crediticias.
Proyección del presidente para las elecciones de 2027
En cuanto al plano político institucional, Javier Milei brindó definiciones respecto de los compromisos electorales futuros. En su intervención manifestó que "el 70% de los argentinos ha decidido que no quiere volver atrás" y auguró una confirmación en las urnas del esquema de gobierno vigente.
El titular del Ejecutivo remarcó que la sociedad acompañará el proceso en las instancias legislativas y en el posterior recambio de autoridades, asegurando que su proyecto político mantendrá presencia en las decisiones del país más allá de su mandato inicial.
El reconocimiento al presidente como "campeón" del libre mercado
Durante la jornada en suelo norteamericano, las autoridades de la entidad anfitriona otorgaron un galardón especial a la comitiva oficial. La distinción entregada posiciona al mandatario como referente en materia de desregulación y fomento del sector privado, reconociendo el plan de reformas impulsado desde la Casa Rosada.
Ante el auditorio empresarial, el presidente reiteró la decisión de sostener el marco de apertura económica e incentivos para la llegada de capitales. "En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años", señaló para dar cierre a su presentación institucional en Washington, destacando que el orden de las cuentas públicas continuará como el eje primordial de la conducción gubernamental.
En pocas palabras
- Inflación: el presidente Javier Milei afirmó que la inflación está domada y se redujo con el ajuste fiscal.
- Economía: Milei proyectó una mejora en el riesgo país a mediano plazo con la baja de la inflación.
- Política: el mandatario estimó que la ciudadanía apoyará su rumbo en las elecciones de 2027.