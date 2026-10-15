Javier Milei estimó ante empresarios en Estados Unidos que la inflación "está domada"

Javier Milei afirmó que la ciudadanía apoyará su rumbo en las elecciones de 2027.

Proyección del presidente para las elecciones de 2027

En cuanto al plano político institucional, Javier Milei brindó definiciones respecto de los compromisos electorales futuros. En su intervención manifestó que "el 70% de los argentinos ha decidido que no quiere volver atrás" y auguró una confirmación en las urnas del esquema de gobierno vigente.

El titular del Ejecutivo remarcó que la sociedad acompañará el proceso en las instancias legislativas y en el posterior recambio de autoridades, asegurando que su proyecto político mantendrá presencia en las decisiones del país más allá de su mandato inicial.

El reconocimiento al presidente como "campeón" del libre mercado

Durante la jornada en suelo norteamericano, las autoridades de la entidad anfitriona otorgaron un galardón especial a la comitiva oficial. La distinción entregada posiciona al mandatario como referente en materia de desregulación y fomento del sector privado, reconociendo el plan de reformas impulsado desde la Casa Rosada.

Ante el auditorio empresarial, el presidente reiteró la decisión de sostener el marco de apertura económica e incentivos para la llegada de capitales. "En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años", señaló para dar cierre a su presentación institucional en Washington, destacando que el orden de las cuentas públicas continuará como el eje primordial de la conducción gubernamental.