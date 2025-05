Hebe Casado se desafilió del PRO y se encamina a sumarse a las filas libertarias

Ahora la vicegobernadora ya dio el portazo y posteó que se desafilió del partido que comanda Mauricio Macri.

Tuit de Hebe Casado desafiliada del PRO.JPG

Se pasará a La Libertad Avanza con un acto en Buenos Aires

Visiblemente distanciada del presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano con quien dice que no se puede comunicar, Casado eligió afiliarse al partido de Javier Milei en territorio porteño y luego asentar esa afiliación en la Secretaría Electoral mendocina.

Es más en diálogo con No tenés cara de Radio Nihuil, Casado aseguró que en estas tierras le estaban escondiendo la afiliación y ante esos gestos esquivos decidió hacer el traspaso partidario en la Ciudad de Buenos Aires.

"La verdad es que me están escondiendo la comunicación. He intentado comunicarme muchas veces con Facundo (Correa Llano), y la verdad es que me ha esquivado bastante", denunció la vicegobernadora.

Esa afiliación se podría dar en las próximas horas.