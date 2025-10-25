Hebe Casado respondió a un tuit de Myriam Bregman por la detención de una bailarina en una protesta

Durante la protesta también fue detenido Martín Iglesias, un extrabajador municipal de Maipú, quien hasta el momento tampoco ha recuperado su libertad.

En tanto, el duelo entre las mujeres políticas continuó por X continuó.

Bregman no se quedó callada y continuó respondiendo a Hebe Casado sobre la detención de la bailarina el jueves en Mendoza.

Para la diputada nacional de izquierda "se les debe haber ido la mano con la represión y las detenciones ilegales para que la vicegobernadora me responda". Así lo decía a través de un tuit.

Los detenidos aún no han sido imputados

Según explicó Lautaro Jiménez, integrante del FIT y candidato a diputado provincial, los dos detenidos, Liza Rule Larrea y Martín Iglesias, no han recuperado su libertad y aún no tienen imputación, aunque según el tuit de la vicegobernadora, están detenidos por cortar la calle.

Jiménez aseveró que durante la detención no hubo un fiscal y los detenidos fueron introducidos al interior de la Legislatura, sin posibilidad de hablar con abogados.

Actualmente, Liza Rule Larrea se encuentra detenida en la Comisaría 7º de Godoy Cruz y Martín Iglesias, en el Polo Judicial.