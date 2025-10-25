La detención de Liza Rule Larrea, una joven que realizó una conocida performance de danza durante los actos del Bicentenario, fue el centro de una polémica entre la diputada nacional de izquierda Myriam Bregman y la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. La bailarina fue detenida durante una protesta contra la minería que se estaba realizando en la puerta de la Legislatura, el jueves pasado.
Hebe Casado respondió a un tuit de Myriam Bregman por la detención de una bailarina en una protesta
Bregman tuiteó sobre la detención de la artista Liza Rule Larrea. Hebe Casado le aclaró que en Mendoza cualquier persona que corta una calle va presa
El punto del conflicto -según manifestó Hebe Casado en un tuit- fue el corte de una calle, ya que en Mendoza, solo se puede afectar media calzada durante los reclamos. Bregman tuiteó "Cornejo ha detenido en Mendoza a personas por manifestarse en defensa del agua y en contra del avance de la minería contaminante, entre ellas a Liza Rule Larrea, bailarina de danza clásica".
Hebe Casado no tardó en responder: "En Mendoza no importa si sos tripulante de la NASA, bailarina clásica o lo que sea, si cortás la calle o dañás propiedad pública o privada vas presa. A la gente de izquierda le cuesta entender evidentemente".
Durante la protesta también fue detenido Martín Iglesias, un extrabajador municipal de Maipú, quien hasta el momento tampoco ha recuperado su libertad.
En tanto, el duelo entre las mujeres políticas continuó por X continuó.
Continuó la guerra de tuits por la detención de la bailarina
Bregman no se quedó callada y continuó respondiendo a Hebe Casado sobre la detención de la bailarina el jueves en Mendoza.
Para la diputada nacional de izquierda "se les debe haber ido la mano con la represión y las detenciones ilegales para que la vicegobernadora me responda". Así lo decía a través de un tuit.
Los detenidos aún no han sido imputados
Según explicó Lautaro Jiménez, integrante del FIT y candidato a diputado provincial, los dos detenidos, Liza Rule Larrea y Martín Iglesias, no han recuperado su libertad y aún no tienen imputación, aunque según el tuit de la vicegobernadora, están detenidos por cortar la calle.
Jiménez aseveró que durante la detención no hubo un fiscal y los detenidos fueron introducidos al interior de la Legislatura, sin posibilidad de hablar con abogados.
Actualmente, Liza Rule Larrea se encuentra detenida en la Comisaría 7º de Godoy Cruz y Martín Iglesias, en el Polo Judicial.