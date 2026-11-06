La investigación judicial contra Manuel Adorni tuvo un giro este viernes. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública y solicitó que la causa pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Evalúan pasar la causa contra Manuel Adorni al fuero Penal Económico por una posible evasión fiscal
El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni
El dictamen plantea que el expediente deje los tribunales federales de Comodoro Py y continúe bajo otra competencia, con el objetivo de investigar una posible evasión tributaria.
La decisión no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la causa quede cerrada. Por el contrario, el fiscal consideró que todavía deben analizarse posibles irregularidades vinculadas con la declaración de ingresos, dólares en efectivo y activos digitales.
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Uno de los puntos centrales de la investigación fue la explicación que presentó la defensa del exfuncionario sobre el origen de parte de su patrimonio.
Adorni sostuvo que había comprado criptomonedas entre 2014 y 2018, antes de ingresar al gobierno, mediante operaciones presenciales y pagos en efectivo. Según esa versión, había invertido alrededor de U$S200.000 en 8 billeteras virtuales.
La defensa afirmó que, años después, esos activos fueron vendidos y se transformaron en U$S591.544,61 dólares, dinero que habría utilizado para afrontar distintos gastos y adquisiciones que quedaron bajo investigación.
Después de analizar las pruebas y los informes contables, Pollicita consideró que no pudo acreditarse que el incremento patrimonial cuestionado se hubiera producido durante el ejercicio de la función pública.
Qué falta resolver en la causa
El fiscal pidió que la investigación continúe en el fuero Penal Económico para determinar si existieron incumplimientos tributarios relacionados con los fondos y activos que Adorni habría mantenido sin declarar.
El planteo quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el pedido de incompetencia y dispone el traslado del expediente.
De avanzar el cambio de fuero, la Justicia deberá determinar si hubo evasión impositiva u otras irregularidades fiscales en las operaciones y en la declaración del patrimonio del exfuncionario.
Fuente: Noticias Argentinas
En pocas palabras
- Fiscal Pollicita: no hay pruebas suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.
- Cambio de fuero: solicitó que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar posible evasión tributaria.
- Próximos pasos: el juez Ariel Lijo definirá si traslada el expediente para analizar incumplimientos fiscales.