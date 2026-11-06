Evalúan pasar la causa contra Manuel Adorni al fuero Penal Económico por una posible evasión fiscal

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se investiguen posibles irregularidades tributarias por parte de Manuel Adorni.

La explicación de Manuel Adorni sobre sus ahorros en Bitcoin

Uno de los puntos centrales de la investigación fue la explicación que presentó la defensa del exfuncionario sobre el origen de parte de su patrimonio.

Adorni sostuvo que había comprado criptomonedas entre 2014 y 2018, antes de ingresar al gobierno, mediante operaciones presenciales y pagos en efectivo. Según esa versión, había invertido alrededor de U$S200.000 en 8 billeteras virtuales.

La defensa afirmó que, años después, esos activos fueron vendidos y se transformaron en U$S591.544,61 dólares, dinero que habría utilizado para afrontar distintos gastos y adquisiciones que quedaron bajo investigación.

Después de analizar las pruebas y los informes contables, Pollicita consideró que no pudo acreditarse que el incremento patrimonial cuestionado se hubiera producido durante el ejercicio de la función pública.

Qué falta resolver en la causa

El fiscal pidió que la investigación continúe en el fuero Penal Económico para determinar si existieron incumplimientos tributarios relacionados con los fondos y activos que Adorni habría mantenido sin declarar.

El planteo quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el pedido de incompetencia y dispone el traslado del expediente.

De avanzar el cambio de fuero, la Justicia deberá determinar si hubo evasión impositiva u otras irregularidades fiscales en las operaciones y en la declaración del patrimonio del exfuncionario.

Fuente: Noticias Argentinas