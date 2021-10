Elecciones 2021: cuántos votos buscará cada partido para llegar al Congreso

Los dos frente mayoritarios, Cambia Mendoza y el Frente de Todos creen que la foto de las próximas elecciones de noviembre no distará de lo que fueron las PASO. "A lo sumo, cada espacio podría crecer uno o dos puntos, pero no habrá crecimientos bruscos", aseguran de un lado y de otro y confían en que el reparto de las bancas en el Congreso se haga como se venía calculando, es decir que de las 5 bancas que se renuevan en Diputados, 3 sean para Cambia Mendoza y 2 para el Frente de Todos. Mientras, en Senadores, tampoco habría sorpresas, porque quien gane las elecciones se asegura dos bancas, de las tres que hay en juego, y la restante es de quien ocupe el segundo lugar.

El crecimiento de los Verdes

Los referentes del Partido Verde no hacen encuestas. Sin embargo, aseguran que tanto en las mediciones del Frente de Todos como en las de Cambia Mendoza han crecido en intención de voto y también sacan la calculadora para mostrar a cuánto están de llegar al Congreso.

Ellos, en las PASO consiguieron posicionarse como tercera fuerza al lograr el 5,7% de los votos, pero aseguran que han tenido un gran crecimiento "algunos dicen que rozamos el 8% y otros el 10%. Si fuese así y el PJ consigue 24 puntos, estaríamos a 2,5 puntos de conseguir una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Si fuese así, de las 5 bancas que se renuevan, Cambia Mendoza pondría 2, el Frente de Todos 2 y nosotros el quinto" se ilusionan por lo bajo.

Con esa meta, en los próximos días van a enfocar la campaña en la necesidad habitacional de Mendoza, proponiendo transformar el IPV en una agencia provincial inmobiliaria, pero también marcando su rechazo a la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Tanto es así que planifican un caravanazo pidiendo su suspensión. "Nos reunimos con gente de Ugarteche, en Luján y lo primero que nos piden es que se suspenda esa RTO porque a muchos que trabajan con sus vehículos los dejaría sin su fuente laboral", argumentan.

Embed

Los que salen a pedir el voto mendocino

En esta etapa de la campaña, ya son dos los partidos que salieron a blanquearle al votante mendocino la cantidad de sufragios que necesitan para cumplir con sus metas. Uno de ellos fue el FIT, que si no consigue 7.500 votos más que los que obtuvo en las PASO se quedaría sin representantes en la Casa de las Leyes, a la que llegó luego de la gran elección que hizo en el 2013.

Un Trabajador de El Algarrobal a la Legislatura - Frente de Izquierda Unidad

"Salimos a explicarlo en la campaña porque la gente desconoce cómo es el sistema de distribución de candidatos que se hace por distrito electoral y tampoco es consciente de que si se repiten los resultados de las PASO la Legislatura se va a polarizar sólo entre radicales y peronistas y no habrá ninguna voz de otra fuerza política", asumió Lautaro Jiménez, candidato a senador nacional por el FIT.

Otro partido que también salió a pedirle el voto al mendocino es Compromiso Federal, que a nivel nacional lidera Alberto Rodríguez Saá y que en Mendoza impulsa la candidatura del médico Jorge Pujol al Senado de la Nación. Como si se tratase de una cifra menor en el padrón electoral local que es de poco más de 1.439.000 votantes, el mismo Pujol, que recibió el aval de unos 30.000 mendocinos, ahora decidió encabezar una publicidad pidiendo 200.000 votos.

Jorge Pujol

"Sabemos que es dar un salto, pero pretendemos quedarnos con una banca en el Senado de la Nación y para eso debemos salir segundos. Pero además, como partido nuevo que somos, queremos dar los debates que no se dan y no están en la agenda. Esto es por ejemplo el tema de la conectividad de Mendoza, que tiene el 38%, uno de los más bajos del país. Sin esa conectividad no se puede hablar de derecho a la educación, porque muchos chicos se quedaron afuera del colegio por no tener conectividad. Otro tema es la despenalización del cannabis o la ley de adopción", puntualizó la profesora universitaria Flavia Manoni, candidata a diputada nacional.

La apuesta de los liberales

La lista de Vamos Mendocinos, que reúne al sector más tradicional del Partido Demócrata, a los líderes de MendoExit, de Coalición Cívica y Partido Libertario, logró el 3,44% de los votos en las PASO, pero para estas elecciones legislativas se proyectan a reunir "todo el voto liberal mendocino. Creemos que ese votante que eligió a Cambia Ya, que es un votante de corte liberal nos va a elegir a nosotros, porque los otros partidos, de una forma u otra llevan a un peronista en sus listas y nosotros somos la única opción real antikirchnerista", admite la senadora provincial y candidata a senadora nacional, Mercedes Llano.

En este tramo de la campaña, Vamos Mendocinos apostó al mensaje contundente y determinante de la palabra "basta", con la que pretenden ponerle fin a "las prácticas de la vieja política, el populismo, el intervencionismo estatal, los impuestos asfixiantes", enumeró Llano.

https://twitter.com/LlanoMechi/status/1453090047117328386 Basta de inflación y de pobreza. Para erradicarla necesitamos de una moneda sana, eliminando los déficits públicos y la emisión irresponsable.#contuvotoBASTA #lista504 pic.twitter.com/tKe9qt5oKW — Mechi Llano (@LlanoMechi) October 26, 2021

La legisladora también se mostró preocupada por la posibilidad de que si se repiten los resultados de las PASO, o si los dos frentes mayoritarios lograr crecer en votos en las próximas elecciones, se polarice también la medición de fuerzas en la Legislatura.

"No es bueno para la institucionalidad que desaparezcan las terceras fuerzas, porque desaparece el contralor ahí, en los Concejos Deliberantes, la Justicia y los órganos de control están politizados, con lo cual no hay chance de control alguno y si eso ocurre en 10 años nos convertimos en Formosa", vaticinó Llano.

El Partido Federal apunta al voto productivo

El Partido Federal, que lidera el referente agropecuario Carlos Iannizzotto como candidato a diputado nacional, pretende fidelizar el voto del sector productivo de Mendoza. En las PASO esa lista, la 8, consiguió el 3,56% de los votos en las categorías de legisladores nacionales, pero en estos últimos días buscan consolidarse como quienes representan a la clase media mendocina que busca ser productiva.

De hecho este miércoles, Iannizzotto y su compañera de fórmula la periodista Laura Carbonari visitaron una avícola de Lavalle, en donde se reunieron con varios productores de la zona de la Villa Tulumaya, y días atrás presentaron un proyecto de ley, para moratoria impositiva para las Pymes.

https://twitter.com/LauraCarbonari1/status/1453120733823987718 Recorriendo Lavalle. Escuchando a su gente, a sus productores, para saber cómo representarlos mejor. Aumentar la presencia policial, ayudar a la producción para su crecimiento y promover la cultura Huarpe como polo turístico son nuestras propuestas. @Lista8Mendoza#Lista8Mendoza pic.twitter.com/RLeJmUcB8e — Laura Carbonari (@LauraCarbonari1) October 26, 2021

"Estamos en las antípodas del kirchnerismo, pero también en contra de las fuerzas políticas mayoritarias que desde hace años no logran resolver los problemas reales de los mendocinos. Nosotros creemos que el voto peronista puede estar fidelizado, pero entendemos que el votante desencantado que alguna vez votó a Cambia Mendoza porque no tenía otra opción, hoy puede acompañarnos a nosotros", estiman quienes están a cargo de la campaña del Partido Federal.