El titular de la Federación Médica advirtió cómo se podría haber evitado el escándalo en la Liga Mendocina

"Puso en evidencia algo grave: nadie controló, nadie advirtió, nadie impidió que aparentemente una médica cardióloga fue víctima de la falsificación de su firma y sello en decenas de certificados médicos", aseguró.

Jose Lodovico Palma.jpg El titular de la Federación Médica de Mendoza, José Lodovico Palma, aseguró que el escándalo médico en la Liga Mendocina de Fútbol puso en evidencia una débil protección hacia los médicos.

"Cuando no hay colegio médico la salud queda en manos de los funcionarios de turno, los médicos quedan desprotegidos, no hay quién defienda a los pacientes de fraudes y no se puede proteger a los médicos de abusos y calificaciones", disparó.