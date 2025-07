La hija de Carlos Menem habló de la serie de Amazon y reveló por qué no puede tomar vino

La hija del "Carlo" aseveró: "Escuché por ahí que, bueno, había algunas personas que estaban molestas por la serie. Pero yo como hija me paro desde la perspectiva de que se trata de una ficción, una gran fábula. Me pareció en partes muy divertida, y en otras partes fuerte. Pero bueno, cuando papá firmó con Amazon o cedió sus derechos, le dijeron que el producto iba a tener partes de realidad y partes de ficción".

Zulemita contó que su padre siempre le decía "que hablen mal o bien, pero que hablen". "Y hoy está logrando su cometido, ¿no? Está toda Argentina y algunos otros países hablando de esta serie. Después de tantos años del fallecido papá, hoy estamos todos hablando de él".

"¿Le hubieras cambiado algo a la serie?", quiso saber el conductor del programa, Andrés Gabrielli. "Yo no puedo cambiar nada de lo que pusieron los autores -respondió Zulema-. Hay cosas que son exageradas, como por ejemplo: mi papá era un gran mujeriego, todos lo sabemos, pero un mujeriego prolijo... no era como muestra la serie de llevar odaliscas adentro de su despacho".

Y siguió: "A papá le encantaba trabajar. Si tenía sus salidas, no las hacía de esa forma".

zulemita menem candidata.jpg Carlos Saúl Menem -el real- junto a su hija Zulema.

Los Menem y sus momentos complicados

Zulemita admitió que ser la hija de Carlos Saúl no fue sencillo. Se refirió a la muerte de Carlitos, su hermano, como un "atentado". "Pasamos por momentos difíciles, como cuando tuvimos que irnos de Olivos o aquel atentado contra mi hermano. Esas cosas me hicieron más dura para enfrentar la vida", consideró.

Paralelamente, admitió que hay tramos de la tira que reflejan bien el empuje que tenía Menem como dirigente. "La campaña en la interna contra Antonio Cafiero fue así, voto a voto. Fue la interna del Partido Justicialista más espectacular desde el '83 hasta acá. Durísima, durísima, y bueno, y ahí está. Es tratada con cierto humor, pero no deja de ser real".

Respecto al tono hilarante que cruza a la narración, la entrevistada opinó: "El director de la serie (Ariel Winograd) tiene este perfil que es gracioso, con un poco de humor. No ahonda en la parte política de la vida, de los logros, de la transformación que hizo mi padre de Argentina, sino que plantea la serie desde otro punto, desde la ficción, de una gran fábula. Desde ahí hay que tomarlo".

Qué hubiera dicho Menem sobre su serie

Como en los '90, la pantalla hoy lo muestra como un tipo desfachatado, hipnótico. Un hombre que, más allá de consideraciones éticas, poseía una inteligencia fuera de lo común y dotes para el pensamiento lateral.

"Yo siempre digo: mi papá, si hubiese visto esta serie, se hubiese matado de risa", contó Zulemita. "O sea, no hubiese hecho ninguna crítica. Porque, a ver, habiendo tenido un padre presidente durante 10 u 11 años yo jamás he visto una fiesta en Olivos, y ahí -en la serie- muestran fiestas permanentes. Apenas recuerdo algún cumpleaños mío que festejé con mis amigas".

Menem reiría, subrayó su hija, porque "el viejo fue el único presidente que salió entero del poder. Usted ve una foto de un presidente cuando entra y cuando salen, y se van destruidos. Mi papá, a pesar de la desgracia que tuvimos con la pérdida de mi hermano, salió entero. Y la verdad que ahí demuestra cómo disfrutaba él de lo que hacía, y con la pasión que lo hacía. Mi viejo fue un animal político. (...) Van a pasar cantidad de años y difícilmente aparezca otra persona con el carisma que tenía papá".

Mendoza y el vino

Zulemita contó que su papá era muy amiguero y que algunos de esos amigos estaban en Mendoza. Tanto es así que ella misma ha conservado algunos afectos por estas tierras, como Marcela Terranova.

"Tengo mucho cariño por la gente de Mendoza y me encanta ir", dijo.

Eso sí: Zulema no toma vino. Y la razón puede sorprender a algunos. "No bebo porque soy musulmana -explicó ella-. Pero me encanta hacer las rutas del vino; siempre acompaño a todos".