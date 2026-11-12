El Senado de Mendoza dio un paso clave para cubrir dos cargos en la Justicia Penal de la Primera Circunscripción. La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) realizó este miércoles la audiencia pública para analizar los pliegos de las abogadas María Paula Furque y María Jimena Lourdes Pina González, propuestas por el gobernador como juezas del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.
El Senado evaluó a dos aspirantes a juezas del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 y definirá los pliegos en sesión secreta
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales realizó la audiencia pública por las postulaciones de María Paula Furque y María Jimena Lourdes Pina González, enviadas por el Ejecutivo
Con la audiencia, la Cámara completó la instancia previa que fija el reglamento. Ahora, ambos pliegos pasarán al recinto, donde serán votados en sesión secreta en los próximos días.
Qué se definirá
Se trata de dos pedidos de acuerdo que el Ejecutivo envió a la Cámara Alta, como exige la Constitución provincial para designar magistrados. El proceso es el que el Senado aplica a todos los candidatos a jueces: publicaciones, edictos, período de adhesiones o impugnaciones y audiencia pública. Luego, el voto de los senadores.
Los respaldos
Ambas postulantes llegaron con un fuerte apoyo ciudadano:
- María Paula Furque: 311 adhesiones a favor.
- María Jimena Lourdes Pina González: 357 adhesiones.
La audiencia fue presidida por el titular de la comisión, Walther Marcolini, junto a senadores de distintos bloques. Marcolini subrayó que se cumplieron todos los pasos del reglamento interno y de la Constitución. “Han estado las publicaciones correspondientes, los edictos, y han podido adherir formalmente quienes hicieron llegar sus presentaciones”, señaló.
Quiénes son y qué dijeron
Furque repasó una carrera que comenzó “desde el primer escalón”: ingresó al Ministerio Público Fiscal como auxiliar administrativa por concurso, fue prosecretaria y secretaria, luego defensora y hoy se desempeña como conjueza. “Esta trayectoria me ha permitido abordar y comprender las distintas problemáticas del sistema penal desde sus diferentes perspectivas”, afirmó. También puso en valor su formación en la universidad pública.
Pina González destacó su experiencia en el ejercicio liberal de la abogacía, en distintas oficinas fiscales de la provincia y como conjueza. Sostuvo que la justicia “no se puede mirar desde una sola perspectiva” y que la formación continua es “un deber ético” de los magistrados.
En paralelo, el Ejecutivo solicitó nuevos acuerdos para cargos en la Justicia, según se informó este jueves desde el Senado.
En pocas palabras
- Senado de Mendoza: Evaluó dos pliegos de aspirantes a juezas del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.
- Postulantes: María Paula Furque y María Jimena Lourdes Pina González completaron la audiencia pública.
- Próximo paso: Los pliegos serán definidos en una sesión secreta del Senado en los próximos días.