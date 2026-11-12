El Senado evaluó a dos aspirantes a juezas del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 y definirá los pliegos en sesión secreta

Los respaldos

Ambas postulantes llegaron con un fuerte apoyo ciudadano:

María Paula Furque: 311 adhesiones a favor.

311 adhesiones a favor. María Jimena Lourdes Pina González: 357 adhesiones.

La audiencia fue presidida por el titular de la comisión, Walther Marcolini, junto a senadores de distintos bloques. Marcolini subrayó que se cumplieron todos los pasos del reglamento interno y de la Constitución. “Han estado las publicaciones correspondientes, los edictos, y han podido adherir formalmente quienes hicieron llegar sus presentaciones”, señaló.

Quiénes son y qué dijeron

Furque repasó una carrera que comenzó “desde el primer escalón”: ingresó al Ministerio Público Fiscal como auxiliar administrativa por concurso, fue prosecretaria y secretaria, luego defensora y hoy se desempeña como conjueza. “Esta trayectoria me ha permitido abordar y comprender las distintas problemáticas del sistema penal desde sus diferentes perspectivas”, afirmó. También puso en valor su formación en la universidad pública.

Pina González destacó su experiencia en el ejercicio liberal de la abogacía, en distintas oficinas fiscales de la provincia y como conjueza. Sostuvo que la justicia “no se puede mirar desde una sola perspectiva” y que la formación continua es “un deber ético” de los magistrados.

En paralelo, el Ejecutivo solicitó nuevos acuerdos para cargos en la Justicia, según se informó este jueves desde el Senado.