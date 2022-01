El presidente de la UCIM alerta sobre las consecuencias de la falta de arreglo con el FMI

El comunicado se da en un contexto de incertidumbre política interna porque se espera que este martes 18 se produzca la pospuesta reunión entre miembros del Gobierno y referentes de la oposición para escuchar cómo van las negociaciones con el organismo internacional. De todas maneras no hay precisiones. En principio, llegaron a una coincidencia sobre el día, pero no se ponen de acuerdo en dónde será la reunión. En la Casa Rosada quieren que el encuentro se lleve a cabo en el Ministerio de Economía y no se prevé por el momento, que participe el Presidente. Pero la oposición quiere que la reunión se haga en el Congreso. Se había llegado a un acuerdo para que participen los gobernadores de Juntos por Cambio y los representantes de los interbloques del Congreso. En el caso de Mendoza ya se confirmó que el gobernador Rodolfo Suarez no asistirá porque estará de vacaciones en la Costa Atlántica y en su lugar irá el senador Alfredo Cornejo