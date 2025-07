El peronismo armó un frente y le puso fecha a la definición de candidatos provinciales

Nueva fecha de internas en el peronismo

A las internas para la selección de candidatos nacionales previstas para el 3 de agosto, se le sumó por la resolución 1 de la Junta Electoral que convoca a la interna para elegir no solo candidatos provinciales sino también municipales, aún en los municipios que aún no confirman si desdoblarán o no elecciones.

La misma quedó fijada para una semana después: el 10 de agosto.

resolucion frente fuerza patria peronismo.webp El peronismo definió, dentro del frente Fuerza Patria, fecha de internas para elegir candidatos provinciales y municipales.

“El frente Fuerza Patria ha dispuesto que la selección de candidatos/as a senadores/as y diputados/as provinciales de las cuatro secciones electorales por Mendoza y candidatos/as a concejales municipales de los Departamentos de Capital, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe se realizará por medio de elecciones internas”, determina la resolución del PJ.

Esas internas serán abiertas a afiliados de los partidos integrantes del frente Fuerza Patria y ciudadanos independientes.

Además de Emir Félix como presidente del PJ, firmaron la norma interna Gustavo Saua, por el Partido Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; y Maximiliano Dalmasso, por el Partido Intransigente.

frente fuerza patria peronismo.webp El Partido Justicialista, el Intransigente y el Proyecto Sur conforman el frente del peronismo Fuerza Patria.

El reclamo del Frente Renovador al PJ

La confirmación de este frente para elecciones internas no cierra la posibilidad del armado de una alianza electoral más amplia, señalaron desde el PJ. Es que el plazo oficial para ello se vence recién el 7 de agosto, por lo que aún hay tiempo para sumar, en su caso, a otros partidos políticos afines.

El que reclamó participación, por ejemplo, fue el Frente Renovador, que a nivel nacional forma parte de la alianza peronista.

La lista del PJ para diputados nacionales

Por otra parte, en virtud de que la convocatoria a internas abiertas para la elección de candidatos a diputados nacionales ya fue fijada para el 3 de agosto pero la lista sigue en borrador, se definió una prórroga para la oficialización de la misma hasta este jueves a las 14.

Según anticipó Emir Félix, presidente del PJ, se esperan prontas novedades en ese sentido aunque reconoció que las "negociaciones están caldeadas".