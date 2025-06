El intendente de Rivadavia reapareció en silla de ruedas y dijo estar dispuesto a volver al cargo

Recordó que el ACV que sufrió le inmovilizó el costado izquierdo del cuerpo, algo que a él lo perjudicó aún más porque es zurdo y debió enfrentar una larga rehabilitación para poder llegar a movilizarse ahora con la ayuda de una silla de ruedas.

El jefe comunal se mostró acompañado de Luis García Llauró, hoy presidente del Concejo Deliberante y a cargo de la intendencia desde que Mansur sufrió el ACV cuando estaba de vacaciones en Córdoba.

Al sucesor de Mansur salió a golpearlo el radicalismo

Ricardo Mansur llegó a su cuarta gestión como intendente de la mano del partido Sembrar, una fuerza comunal a la que se sumó el Socialismo. El ex radical se distanció de la UCR y desde que era concejal se encargó de mostrar sus diferencias con su antecesor, el ex intendente Miguel Ronco.

Hace tres meses, luego de su ACV, se hizo cargo de la intendencia Luis García Llauró, el presidente del Concejo Deliberante que proviene de las filas del socialismo.

Contra él cargó las tintas hace poco Hernán Amat, quien fuera parte de la gestión de Ronco y hoy ocupa el cargo de Secretario de Relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad.

Amat no titubeó al asegurar que Rivadavia era comandada por un funcionario "que no sabe nada de administración y que no ha gestionado nada en su vida. Eso se ve en el estado de la comuna, no se está cumpliendo ni con el alumbrado, el barrido ni la limpieza", apuntó.

En pocos meses la gestión de Mansur deberá enfrentar las elecciones legislativas y allí pondrá en juego 3 bancas del Concejo Deliberante y el control que hoy tiene de ese cuerpo. De esos comicios dependerá también cómo transcurre el intendente los dos años que le quedan de gestión.