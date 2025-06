La Cámara de Diputados suspendió las PASO y los mendocinos sólo votarán una vez en el 2025

Si además algún intendente decidiera desdoblar sus elecciones, como se dice que especulan los 7 jefes comunales del PJ, los votantes de esas comunas deberán acudir otra vez a votar en febrero del próximo año.

Peti Lombardi en la cámara de diputados.JPG Luego de que el proyecto original de la suspensión de las PASO se ampliara para que abarcara también el año 2026, la iniciativa volvió a Diputados en donde se terminó aprobando con 36 votos a favor y 9 en contra.

La iniciativa de la diputada del PRO, Stella Huczak contó con el respaldo de todo el oficialismo de Cambia Mendoza, pero en el camino se modificó porque en medio de la discusión que se dio en el Senado, se decidió ampliar la suspensión de las PASO también para el 2026. El proyecto original lo restringía sólo al 2025.

"Es un misterio el cronograma electoral de Mendoza y eso es grave"

Como ya lo hizo en el Senado, este miércoles los diputados del PJ volvieron a rechazar la suspensión de las PASO, bajo el argumento de que no tiene sentido suspender esas elecciones primarias sin saber aún cómo será el cronograma electoral mendocino, ya que el gobernador aún no define si unificará o no los comicios provinciales con los nacionales.

Germán Gómez.jpg El jefe del bloque de Diputados del PJ, Germán Gómez, se quejó de que el gobernador Alfredo Cornejo aún no defina cómo será el cronograma electoral en la provincia.

"Acá hay un misterio de cual va a ser el cronograma, y esto no sólo perjudica a los partidos políticos sino que es un ataque a la institucionalidad que supuestamente tiene Mendoza", se quejó el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez.

El legislador sureño aseguró que esa indefinición del gobernador se debe a que "está en un juego de intereses netamente político y partidario con las Fuerzas del Cielo. Está en una discusión de cargos y no de políticas de Gobierno, de cómo van a llenar los cargos de diputados, y no en lo que realmente le interesa a los mendocinos", disparó.

Es más confirmó que el PJ avanza con la decisión de llevar a la Justicia esa indefinición, como para que la Corte emplace al gobernador a que confirme cuándo se elegirá a los legisladores provinciales.