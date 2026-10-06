El gremio de los Judiciales demandó al gobierno de Cornejo ante la Corte Suprema

La Asociación de Funcionarios Judiciales en paritarias con el Gobierno provincial.

El ítem salarial que disputan los Funcionarios Judiciales

El adicional que batalla el gremio de los Funcionarios Judiciales nació con un valor uniforme de 10% sobre las remuneraciones normales y habituales para todo el personal de la administración pública y, en particular, para el Escalafón General del Poder Judicial. Su objetivo original era amortiguar la depreciación monetaria causada por la inflación sobre los haberes de trabajadores y funcionarios por igual.

En los primeros años, la negociación de todos los judiciales se daba en una mesa paritaria única. Sin embargo, cuando la Asociación de Funcionarios obtuvo personería propia, la pelea salarial se independizó.

La grieta entre empleados y funcionarios se profundizó a partir de marzo de 2018. Los primeros lograron subir el porcentaje del adicional, primero a 11,5% y, luego – en diciembre de 2022- a 13%. El de los Funcionarios judiciales, mientras tanto, quedó estancado.

El gremio denunció que el Gobierno pretendió coaccionarlos en la negociación, exigiéndoles "fusionar" o "canjear" el adicional 1.180 (un rubro exclusivo de su sector) a cambio de otorgarles el aumento en el ítem común 3.422, lo que calificaron como un desvío de poder y una práctica desleal. Y pidió ante la Corte la equiparación del adicional a 13% y el pago retroactivo de las diferencias salariales.

Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, los tres jueces de la Corte que rechazaron el reclamo de Funcionarios Judiciales.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial rechazó su demanda y falló a favor del Gobierno.

En mayo de este año, los Funcionarios Judiciales presentaron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise aquella sentencia, pero este 8 de septiembre, el tribunal provincial denegó el envío de la causa a la Nación, sosteniendo que el pleito se refería a cuestiones de derecho público y paritarias locales, sin configurar un caso federal.

Anoticiados del rechazo, la AFJM interpuso un Recurso de Queja por Extraordinario Denegado directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los argumentos de los Funcionarios Judiciales ante la Corte

El gremio sostiene que:

Se violó la igualdad ante la ley: la inflación erosiona los salarios de igual forma y un ítem creado por ley provincial no puede desarticularse según la mesa de negociación.

la inflación erosiona los salarios de igual forma y un ítem creado por ley provincial no puede desarticularse según la mesa de negociación. Existe afectación a la libertad sindical: se castiga patrimonialmente a los funcionarios por haber obtenido su propia representación gremial.

se castiga patrimonialmente a los funcionarios por haber obtenido su propia representación gremial. Se acható la pirámide salarial: se quiebra la proporcionalidad entre la responsabilidad del cargo y la retribución.

se quiebra la proporcionalidad entre la responsabilidad del cargo y la retribución. Reclamo retroactivo colectivo: exigen el pago de las diferencias salariales 2021-2023 para la totalidad del colectivo representado sin requerir adhesiones individuales atomizadas

Ya con el recurso interpuesto, la Corte Suprema ahora tendrá que definir si acepta o no el caso.