El Campo ratificó el paro de la semana próxima

El Campo ratificó el paro con un cese en la comercialización de granos dispuesto entre lunes y miércoles y argumentó que se realizará para manifestar el "malestar" del sector. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sostuvo que "la medida apunta a no comercializar granos y que no haya controles de cargas", aunque aclaró: "No queremos que se corten las rutas".