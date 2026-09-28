El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la suspendida diputada provincial Janina Ortiz fueron condenados este lunes a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los dos acordaron declararse culpables de corrupción con el objetivo de evitar ir a la cárcel lo que hubiese ocurrido si la sentencia era mayor.
Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción a 3 años de prisión en suspenso
Tras aceptar su culpabilidad el ex intendente de Las Heras y su esposa recibieron la condena que los inhabilita en forma perpetua a ejercer cargos públicos. No irán a la cárcel
Los dos condenados además serán multados por un monto que aún no está calculado por el Cuerpo Médico Forense para subsanar -al menos en parte- la devolución de los montos que obtuvieron ilícitamente. Ambos firmaron personalmente el acta ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
El fallo indica que Orozco y Ortiz son culpables de peculado (apropiarse, desviar o utilizar de forma indebida dinero, bienes o recursos del Estado) en 4 hechos, en el caso de Orozco por transferencias de dinero verificadas y en el de su mujer por uso de documento público falso y amenazas coactivas.
Juicio abreviado y culpables de corrupción
La condena a Daniel Orozco y Janina es el primer paso del juicio abreviado que después homologará el Tribunal Penal Colegiado Número Uno. No se puede oponer al acuerdo y sólo revisará la legalidad aunque se entiende que lo mantendrá como fue rubricado.
La propuesta de juicio abreviado -que no incluye a otros 8 imputados- fue presentada por José Burela, abogado defensor de ambos.. Lo hizo bajo el argumento de que la causa penal sea resuelta lo antes posible sin que la Justicia deba invertir en un juicio oral y público muy costoso y de larga duración por la cantidad de audiencias y de testigos que deben comparecer.
La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la clausuró y elevó a juicio oral y público hace poco más de un año.
Sobre Janina Ortiz -fue suspendida por la Legislatura provincial para que afronte el proceso penal-; y Adrián Alejandro Pérez recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en por lo menos 10 hechos. Ahora Ortiz está a punto de ser expulsada de su banca.
El perjuicio económico contra la Municipalidad de Las Heras, según la investigación del fiscal Juan Ticheli, fue de $35.511.386,14 por dinero girado entre 2021 y 2023.
En pocas palabras
- Condena por corrupción: Daniel Orozco y Janina Ortiz recibieron 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
- Aceptación de culpabilidad: ambos se declararon culpables para evitar la cárcel, acordando multas.
- Delitos imputados: peculado, uso de documento público falso y amenazas coactivas, afectando al municipio de Las Heras.