Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción a 3 años de prisión en suspenso

Juicio abreviado y culpables de corrupción

La condena a Daniel Orozco y Janina es el primer paso del juicio abreviado que después homologará el Tribunal Penal Colegiado Número Uno. No se puede oponer al acuerdo y sólo revisará la legalidad aunque se entiende que lo mantendrá como fue rubricado.

La propuesta de juicio abreviado -que no incluye a otros 8 imputados- fue presentada por José Burela, abogado defensor de ambos.. Lo hizo bajo el argumento de que la causa penal sea resuelta lo antes posible sin que la Justicia deba invertir en un juicio oral y público muy costoso y de larga duración por la cantidad de audiencias y de testigos que deben comparecer.

La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos, quien la clausuró y elevó a juicio oral y público hace poco más de un año.

Sobre Janina Ortiz -fue suspendida por la Legislatura provincial para que afronte el proceso penal-; y Adrián Alejandro Pérez recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en por lo menos 10 hechos. Ahora Ortiz está a punto de ser expulsada de su banca.

El perjuicio económico contra la Municipalidad de Las Heras, según la investigación del fiscal Juan Ticheli, fue de $35.511.386,14 por dinero girado entre 2021 y 2023.