Claudia Najul se contagió de coronavirus y arengó a no relajarse con los cuidados

Tuve síntomas, me hicieron el hisopado y me diagnosticaron positivo de Covid.

Estoy en mi casa con todos los cuidados necesarios.

Ni el calor ni el aire libre nos exime de cuidarnos. Cuidémonos y cuidemos a nuestros afectos. — Claudia Najul (@ClauNaj) January 23, 2021

"Estoy bien y cuidándome en casa y tratando a su vez de proteger a mi familia y equipo de trabajo, porque es la única manera de bajar los niveles de contagio: mientras tengamos síntomas, estemos transitando la enfermedad maximizar las precauciones", contó la diputada a Diario UNO.

A la hora de concientizar, la diputada nacional remarcó que la clave es la conciencia social: "No se trata de obligar y sancionar, o mejor dicho eso solo no genera cambios de conducta. Lo más poderoso es la conciencia social de cada uno de nosotros como individuos. El aire libre, el calor, el verano no nos inmunizan; por eso tenemos que seguir construyendo responsabilidad individual. Si somos una sociedad consciente, responsable y cautelosa –y Mendoza lo está siendo-, podremos transitar lo que queda de esta pandemia de manera menos traumática, con menos restricciones y en un marco de mayor normalidad".

Con Najul, ya son 3 los diputados nacionales que se han contagiado en las últimas horas. El mismo sábado también lo confirmó la diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires Dolores Martínez y este domingo comunicó lo mismo el diputado radical por Chubut, Gustavo Menna.