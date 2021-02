Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

Tanto Cinthia Fernández como El Dipy habían revelado que habían sido convocados para formar parte de las candidaturas. Este lunes, la bailarina y panelista de LAM confirmó que aceptó la propuesta.

¡Echá los fideos! Cinthia Fernández lanza su candidatura y las angelitas no la toman en serio

Madre de tres hijas, separada del padre de ellas, el futbolista Matías Defederico, Cinthia contó en el programa de Angel De Brito (ahora de vacaciones) que se mete de lleno en la política.

"Ya lo estaba pensando pero con el tema de la pandemia pasaron muchos meses y recién me reuní el jueves pasado", contó e interpeló a sus compañeras: "Por qué se ríen".

"La propuesta fue hace cinco meses, en el mismo partido que Amalia Granata. Yo entiendo que no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y está ahí por ser ‘familiar de’. Di Palma fue diputado y no tiene título. Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su parate frente a la visión política fue siempre desde el sentido común", contó Cinthia.

Sobre sus objetivos y los temas que le interesan aclaró: "Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, la ley de adopción y demás. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero este sería mi enfoque".

"Me dieron muchísimas libertades, me dijeron que puedo seguir trabajando en televisión. Yo siempre dije que no me gusta ningún extremo. Yo estoy a favor del aborto, en un partido que es lo contrario, y nadie me va a prohibir decir lo que siento y de qué lado tomé partido", aseguró y contó que desde Unite ya hicieron encuestas para medirla antes de ofrecerle ser candidata a diputada.

Las redes sociales estallaron y la volvieron tendencia:

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FElComandantesup%2Fstatus%2F1358811417823096834 Con Cinthia Fernández se termina la inflacion y la inseguridad, solo avisenle que en diputados que va por turno y que se tiene que dejar hablar. Nada de caprichos y puchero. pic.twitter.com/uX86a9mSUK — ELComandante (@ElComandantesup) February 8, 2021