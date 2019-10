Carmona denunció un "festival" de designaciones en el Estado nacional

Paola Alé

La fase de exploración del proyecto minero Hierro Indio tiene luz verde en Diputados, cámara por la que ingresó.

Esta vez fue el frente Cambia Mendoza el encargado de impuslarlo. La aclaración es válida porque en el 2014 fue la UCR la que rechazó la iniciativa propuesta por el gobierno peronista de Francisco Pérez.

Si bien aún no se ha discutido en el recinto, ya el PJ aceptó acompañarlo, por lo que al oficialismo le alcanzarían los votos para que pase al Senado.

Por qué esta vez sí

Según manifestó el presidente del bloque radical en Diputados, César Biffi, la diferencia con el tratamiento anterior es que el proyecto posee toda la documentación requerida.

El senador justicialista Juan Agulles, uno de los impulsores del desarrollo de la minería en la provincia, explicó que, durante la anterior discusión, los encargados de las cuencas hídricas quisieron ser parte de los informes sectoriales, punto que en en ese momento no se tuvo en cuenta.

Tampoco estaba listo el Inventario de Glaciares, estudio que ahora sí está terminado.

Por último, Agulles subrayó que se ha avanzado en la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y esto también ayuda.

De todas maneras, no perdió oportunidad en realizar una crítica al actual oficialismo: "Cuando se archivó fue una decisión política de los radicales, los mismos que hoy lo impulsan".

A pesar de los cuestionamientos el PJ parece querer darle el visto bueno al proyecto. Al menos así lo manifestó el diputado y ex candidato a vicegobernador Jorge Tanús quien manifestó que "no existen objeciones políticas contra el proyecto".

Inversiones

Es importante aclarar que esta etapa es sólo para determinar si la mina tiene las condiciones para ser explotada. Por eso se denomina fase de exploración.

De todas maneras, para este período se ha dispuesto una inversión de US$2 millones. César Biffi explicó también que, si bien no se sabe cuánto producirá la mina, existen presunciones de que podría ser de un tercio de lo que se consume.

A futuro se podrá determinar también qué cantidad de puestos de trabajo podría generar el emprendimiento.

Una ausencia llamativa

En los pasillos de comisiones, muchos legisladores comentaron que fue llamativa la ausencia de Gustavo Majstruk, el diputado peronista alvearense presidente de la comisión de Economía y Minería.

No se sabe si Majstruk acompañará o no a su partido, o si tratará de eludir la discusión, teniendo en cuenta que es uno de los parlamentarios que más han militado para que la ley 7722 no se modifique.