Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron y buscan la paz en el PJ Bonaerense antes del plenario

Kicillof y Kirchner reorganizan el PJ bonaerense

La convocatoria formal al Congreso partidario marcó el eje central de las negociaciones de las dos facciones. La dirigencia prevé fijar la fecha definitiva en los próximos días, con el 14 de noviembre como alternativa concreta para reunir al plenario provincial.

El temario de la sesión incluirá la autorización de obras edilicias en sedes históricas y una evaluación sobre la coyuntura del país bajo la gestión del gobierno nacional. El esquema apunta a encauzar el funcionamiento administrativo antes de iniciar el debate electoral formal.

La conducción del PJ bonaerense y las autoridades

El líder de La Cámpora será ratificado como presidente del Congreso partidario, al tiempo que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la junta electoral del partido peronista.

Estas resoluciones administrativas apuntan a dar previsibilidad institucional y aplacar los reclamos entre sectores del conurbano y los intendentes del interior. El esquema prevé que cada espacio conserve sus lugares de representación para sostener la paz partidaria en las ocho secciones electorales.

El rol de Máximo Kirchner y el futuro del PJ bonaerense

El kicillofismo procura moderar los tonos para evitar una escalada mediática, aunque en el cristinismo aguardan pronunciamientos explícitos sobre la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a eventuales postulaciones.

En la previa del Consejo provincial, referentes como Fernanda Raverta y Florencia Saintout confirmaron su asistencia para sostener la presencia del espacio en el debate. La dirigencia medirá fuerzas este miércoles en la capital provincial para determinar si el diálogo inicial se traduce en una convivencia política duradera.