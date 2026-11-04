El gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner encabezaron una cumbre clave en La Plata con el objetivo de sellar la tregua interna y ordenar el PJ bonaerense. El encuentro buscó evitar que las disputas escalen a la estructura formal del partido antes del plenario del Consejo.
Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron y buscan la paz en el PJ Bonaerense antes del plenario
Axel Kicillof y Máximo Kirchner encabezaron una cumbre en La Plata para acordar cargos y sellar la convocatoria al Congreso ¿Firmaron una tregua?
La cumbre sumó a la vicegobernadora Verónica Magario, a los legisladores Mariano Cascallares y Facundo Tignanelli, y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. La mesa abordó el reparto de cargos tras acordar la conducción de Kicillof en el espacio y la continuidad de Kirchner en el Congreso partidario.
El cónclave se dio en medio de fuertes tensiones y cruces dialécticos entre el mandatario y la dirigencia de La Cámpora. El foco de discusión se concentró en la definición de candidaturas y los mecanismos de elección, con avances hacia el armado de las listas para el año próximo.
Kicillof y Kirchner reorganizan el PJ bonaerense
La convocatoria formal al Congreso partidario marcó el eje central de las negociaciones de las dos facciones. La dirigencia prevé fijar la fecha definitiva en los próximos días, con el 14 de noviembre como alternativa concreta para reunir al plenario provincial.
El temario de la sesión incluirá la autorización de obras edilicias en sedes históricas y una evaluación sobre la coyuntura del país bajo la gestión del gobierno nacional. El esquema apunta a encauzar el funcionamiento administrativo antes de iniciar el debate electoral formal.
La conducción del PJ bonaerense y las autoridades
El líder de La Cámpora será ratificado como presidente del Congreso partidario, al tiempo que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la junta electoral del partido peronista.
Estas resoluciones administrativas apuntan a dar previsibilidad institucional y aplacar los reclamos entre sectores del conurbano y los intendentes del interior. El esquema prevé que cada espacio conserve sus lugares de representación para sostener la paz partidaria en las ocho secciones electorales.
El rol de Máximo Kirchner y el futuro del PJ bonaerense
El kicillofismo procura moderar los tonos para evitar una escalada mediática, aunque en el cristinismo aguardan pronunciamientos explícitos sobre la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a eventuales postulaciones.
En la previa del Consejo provincial, referentes como Fernanda Raverta y Florencia Saintout confirmaron su asistencia para sostener la presencia del espacio en el debate. La dirigencia medirá fuerzas este miércoles en la capital provincial para determinar si el diálogo inicial se traduce en una convivencia política duradera.
En pocas palabras
- Paz en el PJ: Axel Kicillof y Máximo Kirchner buscaron acordar cargos y sellar la convocatoria al Congreso del PJ bonaerense.
- Reparto de poder: el encuentro definió la conducción de Kicillof y la continuidad de Kirchner, abordando el reparto de cargos y futuras candidaturas.
- Convocatoria al plenario: se avanza en la organización del Congreso partidario, que fijará fecha en los próximos días para tratar temas administrativos y la coyuntura nacional.