Aún no se sabe cuando asume la nueva conducción del SUTE por un conflicto entre vencedores y vencidos

Mientras, la actual conducción, con Sebastián Henríquez a la cabeza, acepta que hubo negociaciones para que el traspaso de autoridades fuera en febrero, pero la gente de la Azul -Naranja los exhortó, entre otras cosas, a pagar los juicios que van a ir a parar a las arcas de la CTA, cuyos integrantes son los que van a conducir desde ahora los destinos del sindicato.

Lo cierto es que en este cruce, nadie tiene claro si las autoridades asumirán como dice el estatuto, o bien, el traspaso de mando será en febrero. De cualquier manera, el actual secretario general aseguró que si la conducción electa no asume el 12 de enero, el SUTE no va a quedar acéfalo porque ellos estarán hasta que se realice el cambio.

Fuego cruzado

La conducción electa asegura que el FURS -el sector al que pertenece Henríquez- han forzado el llamado a plenario para asunción de autoridades en enero, cuando las escuelas están vacías.

Gustavo Correa, secretario General de la CTA, quien es uno de los integrantes de la lista ganadora, aseveró "No sé por qué le tienen miedo a las escuelas, hay que acercarse a ellas, llaman en primer término a un plenario provincial y después a plenarios departamentales, desconociendo que la secuencia es primero los mandatos que surgen de los plenarios en las escuelas, después los departamentales y finalmente el plenario provincial".

Sebastian Henriquez.jpg Sebastián Henríquez fue sobreseído por la Justicia tras una denuncia de abuso sexual. Podría volver a ser el secretario general del SUTE.

Henríquez refutó este argumento diciendo que el reglamento indica que la asunción de autoridades debe hacerse ocho días hábiles después de la proclamación, que fue el 30 de diciembre. Esa fecha se cumple el 12 de enero y a eso se van a atener ellos.

Por otro lado, el tema de no respetar la secuencia del plenario escolar, departamental y provincial es porque no hay nada que decidir, ya que una proclamación no es una decisión, la determinación ya la tomaron los docentes en las elecciones.

Además, la gente de la Azul-Naranja impugnó dos plenarios de Memoria y Balance presentados por la conducción de Henríquez, argumentando que fueron realizados en los últimos días de diciembre, cuando no hay docentes en las escuelas.

Argumentos de ambas partes

La versión de Henríquez es que, si bien hubo un pre-acuerdo con la gente de la lista Azul-Naranja para que asumieran en febrero, al mismo tiempo les pusieron varias condiciones para aprobarles los plenarios de Memoria y Balance. Entre ellas que debían pagar los juicios laborales, un resarcimiento a la CTA por afiliaciones irregulares, una auditoría externa, y el hecho de que el secretariado ejecutivo se debe hacer cargo de una posible malversación de fondos.

En la versión del secretario general actual, como la gente del FURS no aceptó estas exigencias, la conducción electa impugnó los plenarios.

"Nosotros no nos íbamos a sentar un mes a escuchar estas condiciones, sobre todo porque Gustavo Correa lleva todo a la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza, y la delegada es la doctora Janet Maldonado, quien fue abogada de Correa, fue despedida del SUTE y ahora tiene un juicio con el sindicato. Hemos presentado una carta documento para que esta funcionaria no pueda intervenir en lo que ocurra dentro del gremio", aseveró Henríquez.

En cambio, desde la conducción ganadora asegura que Henríquez no quiere que los balances pasen a febrero, porque no tiene cómo explicar frente a los docentes lo que se ha hecho con el dinero durante su gestión.

En medio de este intrincado panorama, este miércoles y jueves se realizan los plenarios para la asunción de autoridades, plenarios que, según Gustavo Correa, serán impugnados y los responsables de haber incumplido el estatuto, serán demandados civil y penalmente.

Al parecer, la interna del SUTE entre vencedores y vencidos tendrá muchos capítulos más de aquí al próximo mes. El punto es que las nuevas autoridades deben asumir para, entre otras cosas, realizar un pedido legítimo de paritarias.