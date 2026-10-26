El director de OSEP, Carlos Funes, se reunirá este 28 de octubre con sus pares de las obras sociales provinciales de todo el país para “definir un paquete de medidas básicas de prestación”, en medio de la fuerte crisis que afecta al sector sanitario.
Ante el riesgo de colapso del sistema, las obras sociales provinciales impulsan un piso único de cobertura
Carlos Funes, presidente de COSSPRA y director de OSEP, anticipó que los líderes de todas las obras sociales provinciales del país se reunirán esta semana
“Estamos en un momento bisagra, que ya trasciende a las obras sociales provinciales”, aseguró Funes, también presidente de Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA). “El problema está en el sistema sanitario argentino e incluso en el mundo”, arriesgó el funcionario.
¿Por qué? “Porque 35% de los habitantes en Argentina no tiene seguridad social y el resto, los 15 millones que tienen una obra social sindical, los 7.200.000 que tienen una obra social provincial como OSEP, y los 5.000.000 que tienen PAMI están en la misma condición. Es decir, todos dependen del aporte en los salarios” que, son bajos en general en todo el país.
“Si yo te tengo que decir cuánto es el ingreso per cápita de una obra social provincial promedio, es de $110.000 por mes. Y una cosa es decir que aportan, y otra cosa es qué vamos a hacer para poder dar salud por esa plata”, analizó Funes. Y además, “hay que empezar a analizar con seriedad el futuro, porque se invirtió la pirámide demográfica”.
El encuentro de obras sociales será en el Congreso de COSSPRA, en Iguazú, Misiones. Allí también estarán el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y ministros de Salud provinciales, representantes de prepagas, de la industria farmacéutica, de la industria tecnológica de aparatología y de clínicas privadas.
Obras sociales y sistema de salud en crisis
“El sistema está distorsionado”, afirma Funes. Hay personas que tienen más de una cobertura, es decir, “todo un aparato para atender a una persona. ¿Será que el recurso está mal manejado porque está duplicado y no se está utilizando?”. Esa discusión y el diagnóstico es lo que se dará en este encuentro de líderes del sistema de salud.
“La propuesta que llevo, que tiene que ser poco ambiciosa para que sea realizable, es definir en todo el territorio argentino un paquete de medidas básicas de prestación. Para que eso suceda, nos tenemos que poner de acuerdo los actores y que se plasme en una ley nacional”, anticipó Funes.
Definido el paquete de medidas, “podemos definir el costo, compartir el gasto entre los financiadores y armar una mesa exclusivamente para enfrentar la innovación que viene en medicamentos, en tecnología de diagnóstico y de tratamiento”.
En pocas palabras
- Crisis sanitaria: las obras sociales provinciales se reunirán para definir medidas básicas de prestación ante el colapso del sistema.
- Recursos: 35% de argentinos no tiene seguridad social, mientras que el resto depende de aportes salariales bajos.
- Propuesta: impulsan un paquete único de cobertura nacional y unificar el gasto para afrontar innovaciones.