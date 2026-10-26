Ante el riesgo de colapso del sistema, las obras sociales provinciales impulsan un piso único de cobertura

Las obras sociales provinciales se reúnen para definir un paquete de medidas básicas de prestación, anticipó el titular de OSEP.

“Si yo te tengo que decir cuánto es el ingreso per cápita de una obra social provincial promedio, es de $110.000 por mes. Y una cosa es decir que aportan, y otra cosa es qué vamos a hacer para poder dar salud por esa plata”, analizó Funes. Y además, “hay que empezar a analizar con seriedad el futuro, porque se invirtió la pirámide demográfica”.

El encuentro de obras sociales será en el Congreso de COSSPRA, en Iguazú, Misiones. Allí también estarán el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y ministros de Salud provinciales, representantes de prepagas, de la industria farmacéutica, de la industria tecnológica de aparatología y de clínicas privadas.

Obras sociales y sistema de salud en crisis

“El sistema está distorsionado”, afirma Funes. Hay personas que tienen más de una cobertura, es decir, “todo un aparato para atender a una persona. ¿Será que el recurso está mal manejado porque está duplicado y no se está utilizando?”. Esa discusión y el diagnóstico es lo que se dará en este encuentro de líderes del sistema de salud.

Farmacias Del Plata refuerza su compromiso recibiendo Planes Especiales de OSEP, brindando a sus afiliados más oportunidades para continuar sus tratamientos.

“La propuesta que llevo, que tiene que ser poco ambiciosa para que sea realizable, es definir en todo el territorio argentino un paquete de medidas básicas de prestación. Para que eso suceda, nos tenemos que poner de acuerdo los actores y que se plasme en una ley nacional”, anticipó Funes.

Definido el paquete de medidas, “podemos definir el costo, compartir el gasto entre los financiadores y armar una mesa exclusivamente para enfrentar la innovación que viene en medicamentos, en tecnología de diagnóstico y de tratamiento”.